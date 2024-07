Abodi: “Disfatta Italia agli Europei, una resa morale. Sorpreso dalla ricerca di responsabilità altrui”

Roma, 2 luglio 2024 – Continuano a piovere critiche dopo l’eliminazione dell’Italia agli Europei. Questa volta tocca al ministro dello Sport, Andrea Abodi, contestare la prova degli azzurri contro la Svizzera.

Il ministro Andrea Abodi con il presidente federale Gabriele Gravina

“Ero a Berlino, ho vissuto in presa diretta l'amarezza non di una sconfitta, ma di una disfatta, una resa incondizionata. Non solo sportiva, ma anche morale. La maglia azzurra deve ispirare chi la indossa e tirar fuori la forza morale. Siamo tornati a casa, quello che mi ha sorpreso è stata la ricerca di responsabilità altrui. Di fronte a una sconfitta deve emergere l'autoanalisi, è troppo facile guardare gli errori altrui. Lo sport insegna ad assumersi responsabilità”, le parole del ministro nel suo intervento a Rtl 102.5.

Abodi rincara la dose, parlando dell'atteggiamento dei calciatori in campo: “Non c'è stata reazione, un lampo, soprattutto nei momenti difficili. I giocatori che vanno in campo lo sanno perfettamente, non si tratta di errori tattici o dei singoli, la squadra sembrava assente fisicamente e moralmente. E questo deve far fare ulteriori riflessioni per un punto e a capo”.