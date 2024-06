Il Belgio cerca il riscatto contro la Romania: probabili formazioni e dove vederla in tv

Colonia (Germania), 21 giugno 2024 – Dopo il pesante passo falso nel match d’esordio del gruppo E di Euro 2024, il Belgio di Domenico Tedesco è chiamato a un pronto riscatto già dal match in programma domani sera a Colonia (calcio d’inizio alle ore 21 con diretta su Rai 1 e Sky Sport) contro la Romania. Contro la Slovacchia, i “Diavoli Rossi” hanno sì creato un’importante mole di palle gol, ma si sono dimostrati poco concreti sottoporta. Leggerezzwche i belgi domani non potranno più permettersi perché, in caso di nuovo ko, la prosecuzione del cammino europeo sarebbe a dir poco compromessa. Alla vigilia della gara a parlare è stato il capitano Jan Vertonghen, che ha cercato di suonare la carica facendo leva sulle qualità di un gruppo senza dubbio molto ricco di talento e qualità: “Abbiamo ancora il nostro destino tra le mani e la possibilità di qualificarci alla fase ad eliminazione diretta. Credo che, comunque, siamo ancora la miglior squadra del girone. Certo, l’esordio non è andato come tutti noi ci aspettavamo ma dobbiamo cercare di restare positivi e non farci scoraggiare”. Umori opposti in casa della Romania che si è presentata ad Euro 2024 rifilando un netto 3-0 all’Ucraina. IL CT Edward Iordanescu ha cercato di tenere alto il morale e al tempo stesso il livello di concentrazione in vista di un impegno contro un’avversaria temibile: “Dobbiamo cercare di mantenere un certo equilibrio. Il calcio è influenzato da tanti fattori e dobbiamo essere equilibrati per restare con i piedi per terra. Abbiamo un grande potenziale e sono fiducioso perché è un grande gruppo che è pronto a dare il massimo in ogni partita come ho promesso che sarebbe sempre successo. Il Belgio? Una squadra straordinaria che ha avuto tante occasioni contro la Slovacchia, ma noi scenderemo in campo per vincere”.

Probabili formazioni

Tedesco dovrebbe puntare sul 4-3-3 con qualche variazione nell’undici titolare rispetto alla formazione che ha affrontato la Slovacchia. Nella linea a quattro di difesa davanti a Casteels dovrebbero infatti tornare l’ex Bologna Theate e il capitano Vertonghen, che faranno reparto con Castagne e Faes. Novità anche a centrocampo, dove al fianco di Onana e dell’inamovibile De Bruyne potrebbe tornare Tielemans, mentre nel tridente d’attacco, assieme a Doku e Lukaku, la sorpresa potrebbe essere la presenza dal 1’ di Bakayoko. Modulo del tutto simile con pochi correttivi per la Romania di Iordanescu: tra i pali ancora Nita, protetto dal quartetto composto da Ratiu, Dragusin, Rus e Bancu. Marius e Razvan Marin presidieranno invece il centrocampo assieme a Stanciu, mentre Man, Dragus e Mihaila formeranno il reparto più avanzato.

Belgio (4-3-3): Casteels; Castagne, Faes, Vertonghen, Theate; Tielemans, Onana, De Bruyne; Doku, Lukaku, Bakayoko. CT: Domenico Tedesco Romania (4-3-3): Nita; Ratiu, Dragusin, Rus, Bancu; M. Marin, R. Marin, Stanciu; Man, Dragus, Mihaila. CT: Edward Iordanescu

In tv

Orari e dove vedere la partita: La partita Belgio-Romania, valida per la seconda giornata del gruppo E di Euro 2024, sarà trasmessa sabato 22 giugno, alle ore 21, in diretta su Rai 1, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251) e in streaming su Sky Go e Now TV.