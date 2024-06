Euro 2024, i "Fantastici 5" spingono la Nazionale: Totti, Baggio, Del Piero, Rivera e Antognoni a Coverciano

Firenze, 3 giugno 2024 - Il countdown per Euro 2024 è inziato e a Coverciano si comincia a fare sul serio. Proprio in quest'ottica quest'oggi nel ritiro della Nazionale sono arrivati degli ospiti d'eccezione ribattezzati come i "Fantastici 5".

Stiamo parlando di Francesco Totti, Alessandro Del Piero, Giancarlo Antognoni, Gianni Rivera e Roberto Baggio. L'idea di riunire quesi fantastici numeri 10 era stata lanciata da Luciano Spalletti.

L'obiettivo è quello di ispirare i giocatori ad innalzare il loro livello. I "fantastici 5" sono arrivati in tarda mattinata, hanno pranzato con la squadra e quest'oggi saranno in campo con il gruppo durante la seduta di allenamento.

Da sinistra Totti, Baggio, Del Piero, Rivera e Antognoni: sono i magnifici cinque che hanno trascorso una giornata con gli azzurri per dargli la carica in vista dell'Europeo

"Tutti abbiamo bisogno di miti, per avere qualcuno da emulare - ha detto il ct della Nazionale presentando l'iniziativa -. Assilliamo tutti i giorni i calciatori parlandogli del senso di appartenenza a questa maglia. Avendoceli tutti qui in carne e d'ossa diventa più facile riuscire a capire quello che vuol dire. Bisogna entrare in sintonia col loro battito, che è un battito bellissimo, perché loro lo hanno dimostrato sia nella vittoria che nella sconfitta, di avere un battito forte per l'azzurro. Si dice che nel calcio bisogna avere lo sguardo fisso sul futuro, ci sono allenatori che ci hanno insegnato cose nuove da cui noi abbiamo preso e ci sono serviti per sviluppare mentalità e modo di stare in campo. In questo caso, loro ci hanno donato la possibilità di alzare le nostre ambizioni, che tutti siamo più rispettati con l'Italia per quello che hanno determinato loro. Sono qui i numeri 10 perché oggi in un calcio in cui non ci sono ruoli definiti, i 10 rappresentano coloro che sanno fare un po' tutto. Se tutti si prende un po' della loro forza e si riesce a portare dentro il loro modo di giocare si diventa un pochino migliori. E siccome nel calcio sono le sfumature, questa sfumatura diventa molto importante".

A prendere parola è stato poi Alessandro Del Piero, che ha raccontato la mattinata passata con la squadra.

"Siamo molto felici di essere qui e abbiamo accolto col sorriso l'invito del mister. Abbiamo condiviso qualche momento insieme, il pranzo, abbiamo toccato anche con un po' di nostalgia certe situazioni perché ora siamo dall'altra parte. Questa maglia porta con sé responsabilità ma è anche affascinante: i ragazzi rappresenteranno noi, l'Italia, gli facciamo un grosso in bocca al lupo".

Dello stesso avviso anche Francesco Totti, che come sempre ha detto la sua su varie dinamiche azzurre. "Abbiamo fatto un in bocca al lupo alla squadra, abbiamo spiegato un po' di dinamiche interne. I discorsi che abbiamo fatto sono discorsi da spogliatoio, poi sarà il mister che dirà le frasi più giuste e importanti. Tornare a Coverciano è sempre bellissimo, questa è casa nostra. Non mi aspettavo questo invito, appena l'ho saputo ho colto la palla al balzo. Pellegrini? Merita la 10 è uno dei giocatori più importanti della Nazionale, della Roma".

Anche per il "Divin Codino" la chiamata di Spalletti è stata una piacevole sorpresa. "E' stata una piacevole sorpresa - ha detto Baggio -. Ho detto ai ragazzi di vivere questa esperienza con serenità, per chi ama il calcio sono momenti bellissimi. Ogni volta che vengo qui qualcosa mi succede".

Andrea Guida