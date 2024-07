Europei, Francia-Belgio probabili formazioni e dove vederla in tv

Bologna, 1 luglio 2024 - Il terzo giorno degli ottavi di finale di Euro2024 si aprirà con la sfida tra la Francia di Dechamps e il Belgio di Tedesco, il big match di questi ottavi di finale. Il cammino delle due squadre, finora, non è stato impeccabile e in tanti hanno storto il naso per le prestazioni sia dei bleus che dei diavoli rossi, con i primi che rientravano nella cerchia dei favoriti per la vittoria finale. Entrambe le nazionali hanno chiuso al secondo posto nel proprio girone: la Francia alle spalle dell'Austria e il Belgio dietro la Romania.

Qui Francia

Se c'è qualcosa che non convince della squadra di Deschamps è soprattutto l'attacco: i bleus, infatti, sulla carta hanno l'arsenale offensivo più forte del torneo, ma in queste prime tre partite non sono mai riusciti a metterlo in mostra. Soltanto 2 gol segnati, infatti, sono troppo pochi, e il fatto diventa ancora più grave se si nota come la Francia sia la squadra che ha segnato di meno nel suo girone. La sensazione è che il vero potenziale dei ragazzi di Deschamps non si sia ancora visto, e i tantissimi campioni che compongono le fila dei bleus faticano ad accendersi: che la fase a eliminazione diretta possa far scattare la scintilla?

Qui Belgio

Come la Francia, anche il Belgio arriva agli ottavi da seconda classificata con 2 gol fatti e 1 subito. Certo, i tempi del Belgio semifinalista mondiale sono solo dei ricordi lontani: ora la squadra di Tedesco è una rosa completamente diversa che nel corso degli anni è cambiata tantissimo, ma un girone che ha visto la sconfitta contro la Slovacchia e il pareggio con l'Ucraina, con l'unica vittoria registrata contro la Romania, lascia un po' riflettere. In ogni vaso, il Belgio ha staccato il pass per gli ottavi, raggiungendo l'obiettivo.

Probabili formazioni

Deschamps dovrebbe schierare un 4-3-1-2 con Maignan tra i pali, Koundé, Saliba, Upamecano e Theo Hernandez in difesa, Rabiot, Kanté e Tchouameni a centrocampo e Griezmann alle spalle di Thuram e Mbappé. Tedesco, invece, dovrebbe partire con un 4-3-2-1 con Casteels in porta, difesa composta da Castagne, Faes, Vertonghen e Theate, centrocampo formato da Onana, Tielemans e Mangala e De Bruyne e Doku che agiranno dietro Lukaku, unico riferimento offensivo.

Francia (4-3-1-2): Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Theo Hernandez; Rabiot, Kanté, Tchouameni; Griezmann; Thuram, Mbappé

Belgio (4-3-2-1): Casteels; Castagne, Faes, Vertonghen, Theate; Onana, Tielemans, Mangala; De Bruyne, Doku; Lukaku

Dove vedere la partita in Tv

La gara verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su Sky ai canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). In streaming, invece, sarà visibile su Sky Go e su Now Tv.