Francia-Polonia: probabili formazioni, orario e dove vedere la partita

Dortmund 24 giugno 2024 – Le gerarchie nel gruppo D sono già ben delineate, ma c'è ancora da stabilire le posizioni del girone e di conseguenza gli eventuali accoppiamenti quando comincerà la fase ad eliminazione diretta di Euro 2024. Nella giornata di domani alle ore 18 si giocheranno entrambe le partite di questo gruppo proprio per decidere ciò e in particolare a Dortmund andrà in scena il più classico dei testacoda tra le squadre della graduatoria con Francia e Polonia in campo al Signal Iduna Park, casa del Borussia.

La Francia è reduce da una vera e propria battaglia nella lotta per il vertice del girone contro l'Olanda. Gli Orange hanno dato ai transalpini un assaggio del livello di difficoltà delle partite che la aspetteranno da qui in poi se vuole tornare a sollevare il trofeo dopo il successo di Euro 2000. Da favorita del torneo la squadra di Deschamps ha dimostrato di saper reggere un confronto di pari livello, ma manca ancora dei guizzi che l'hanno resa una squadra vincente ai Mondiali prima di Russia 2018 e poi di Qatar 2022. Contro la Polonia però è necessaria una dimostrazione di forza, non solo per ottenere il primato nel girone ed evitare brutte sorprese negli accoppiamenti, ma anche per ripristinare quell'aura attorno ai giocatori in Bleus, venuta leggermente meno in questo avvio di torneo. La Francia con un punto è certa del passaggio del turno, ma in virtù della disputa con l'Olanda del primo posto, è d'obbligo vincere con il maggior numero di gol di scarto possibile, così da non dover tendere l'orecchio allo speaker per conoscere il risultato della sfida tra Olanda e Austria per la conferma o meno del primo posto, al momento in mano proprio ai Paesi Bassi in virtù del maggior numero di reti siglate (2 contro 1 sola dei transalpini).

Dall'altra parte del campo ci sarà la Polonia, privata purtroppo del talento del suo leader, Robert Lewandowski, ha subito due ko che di fatto l'hanno già eliminata dal torneo. Un successo contro la Francia servirebbe solo per le statistiche e per togliersi il gusto di non tornare a casa dopo aver incassato solo sconfitte, ma a calciatori orgogliosi di rappresentare il proprio paese a volte basta solo questo per mettere in campo prestazioni eccellenti. In uno dei gruppi più complicati le Aquile Bianche si sono dimostrate il vaso di coccio in mezzo ad altri di ferro e hanno purtroppo pagato il prezzo con l'eliminazione, nonostante abbiano sempre fornito partite di ottimo livello, non solo individualmente, ma anche a livello corale. Probierz si è goduto l'esordio di diversi giovani, insieme ad alcuni giocatori più esperti capaci di prendere in mano la squadra in assenza del proprio numero 9.

La sfida del Signal Iduna Park di Dortmund tra Francia e Polonia, con calcio d'inizio alle ore 18, è stata affidata alla direzione del fischietto italiano Marco Guida della sezione di Torre Annunziata. Il fischietto campano sarà assistito dai connazionali Filippo Meli e Giorgio Peretti, con quarto uomo lo sloveno Rade Obrenovic. In sala Var un altro italiano, ovvero Massimiliano Irrati, assistito dal rumeno Catalin Popa e il portoghese Tiago Martins. Per il direttore di gara si tratterà della trentesima direzione stagionale, la seconda in questa edizione degli Europei, dopo aver arbitrato in Portogallo-Repubblica Ceca (2-1). A queste Guida aggiunge ben 9 partite internazionali tra Champions, Europa e Conference League, oltre a 18 match di Serie A e 1 in Serie B.

Probabili formazioni

Per affrontare la Polonia, Deschamps non dovrebbe badare a turnover: il primo posto nel girone è troppo importante e per questo non c'è altro modo se non schierare la migliore Francia possibile per ottenere il risultato. Davanti al milanista Maignan tornerà allora la linea arretrata a quattro composta da Koundé, Saliba, Upamecano e Theo Hernandez. In mediana confermatissimo Kanté, vincitore di due partite su due del titolo di migliore in campo, affiancato dallo juventino Rabiot e dal capitano Griezmann. In attacco il tridente sarà quello classico con Dembélé, l'interista Thuram e Mbappé.

Anche Probierz non dovrebbe concedere l'onore della passerella ai suoi e anzi punterà a rendere il successo della Francia quanto più complicato possibile, schierando la migliore formazione a disposizione. Davanti a Szczesny allora ci sarà la linea a tre composta da Bednarek, Dawidowicz e Kiwior. Linea a cinque sulla mediana: Slisz, Romanczuk e il napoletano Zielinski nella zona centrale, mentre Frankowski e il romanista Zalewski occuperanno le fasce. Ballottaggio in attacco per capire chi affiancherà Robert Lewandowski: al momento il favorito sembra essere il talentino del Bologna, Urbanski, ma occhio anche a Buksa e Piatek, autori entrambi di ottime prestazioni nelle giornate precedenti.

Francia (4-3-3): Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Hernandez; Kanté, Rabiot, Griezmann; Dembélé, Thuram, Mbappé. Ct: Didier Deschamps.

Polonia (3-5-2): Szczesny; Bednarek, Dawidowicz, Kiwior; Frankowski, Slisz, Romanczuk, Zielinski, Zalewski; Urbanski, Lewandowski. Ct: Michal Probierz.

Dove vedere la partita

La partita fra Francia e Polonia del Signal Iduna Park di Dortmund, valevole per la terza e ultima giornata del Gruppo D di Euro 2024, inizierà alle ore 18 di martedì 25 giugno 2024. La partita sarà visibile in esclusiva su Sky, in diretta sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite), Sky Sport 4K (canale 213 del satellite) e su Sky Sport canale 252. L'incontro sarà disponibile anche in streaming su NOW. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito di NOW su tablet, pc e smartphone. Per chi ha sottoscritto un abbonamento a Sky Sport, l'incontro sarà disponibile in streaming anche su Sky Go. I telecronisti scelti dalla piattaforma per raccontare l'incontro sono Andrea Marinozzi e Thomas Heurtaux.