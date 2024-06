Georgia-Portogallo: probabili formazioni, orario e dove vederla

Gelsenkirchen, 25 giugno 2024 - All'Arena AufSchalke va in scena una sfida, quella fra Portogallo e Georgia, che per i lusitani - in termini di classifica - non vale alcunché, dato che sono già certi della prima posizione del Gruppo F, mentre per la Nazionale allenata da Willy Sagnol significa tantissimo, avendo ancora la possibilità di qualificarsi agli ottavi di finale. Ma contro gli uomini di Roberto Martinez (che verosimilmente adotterà un massiccio turnover) servirà un'impresa: Kvaratskhelia e compagni devono vincere per conquistare il pass per la fase ad eliminazione diretta da seconda o terza forza del raggruppamento (dipenderà dal risultato di Repubblica Ceca-Turchia). Portogallo e Georgia si sono affrontate solo una volta in amichevole a Viseu prima di Euro 2008: i lusitani schieravano Cristiano Ronaldo e Pepe e hanno vinto 2-0.

Le parole dei protagonisti

"Non abbiamo nulla da perdere, assolutamente. Il nostro obiettivo era fare esperienza a EURO. Amo molto la Georgia, ma non mi aspettavo di vincere al nostro primo torneo. Per i ragazzi era molto importante vedere com'è il calcio ai massimi livelli. Abbiamo molto da imparare, ma sarà utile per la Georgia in futuro", il commento di Sagnol. Rúben Neves, centrocampista portoghese, afferma invece: "Il nostro primo obiettivo è stato raggiunto, ma sfruttiamo ogni momento di ogni partita per arrivare pronti al resto del torneo. Affronteremo la partita esattamente come le prime due, cercando di vincere, migliorare e arrivare agli ottavi di finale più preparati di adesso".

Le probabili formazioni

Georgia (3-4-1-2): Mamardashvili; Kvirkvelia, Kashia, Dvali; Kakabadze, Kochorashvili, Mekvabishvili, Tsitaishvili; Davitashvili; Mikautadze, Kvaratskhelia. All. Sagnol. Portogallo (4-2-3-1): Jose Sà; Semedo, Antonio Silva, Inacio, Dalot; Joao Neves, Ruben Neves; Francisco Conceiçao, Nunes, Joao Felix; Gonçalo Ramos. All. Martinez.

Orario e dove vedere la partita

La sfida fra Georgia e Portogallo è in programma mercoledì 26 giugno, con calcio d'inizio fisato alle 21. La partita sarà visibile in chiaro su Rai 1 e sul satellite sulla piattaforma di Sky, ai canali Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4k (canale 213) e Sky Sport canale 252. La gara sarà disponibile anche in streaming gratuito su RaiPlay, su Now per chi ha sottoscritto l'abbonamento alla piattaforma e su Sky Go per chi possiede un abbonamento Sky. Si potrà seguire il match scaricando le rispettive app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Su Sky la telecronaca della sfida sarà affidata a Davide Polizzi, con commento tecnico di Fernando Orsi, mentre la Rai ha selezionato Stefano Bizzotto e Daniele Adani.

Leggi anche: Euro 2024, Zaccagni salva l'Italia all'ultimo secondo: 1-1 alla Croazia e ottavi di finale