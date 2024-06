Repubblica Ceca-Turchia: probabili formazioni, orario e dove vederla

Amburgo, 25 giugno 2024 - A caccia di un posto negli ottavi di finale. Al Volksparkstadion di Amburgo si affrontano Repubblica Ceca e Turchia, che nella classifica del Gruppo F hanno rispettivamente 1 e 3 punti. Il che significa che ai ragazzi di Vincenzo Montella basterà un pareggio per staccare il pass per la fase ad eliminazione diretta, alla quale accederebbe da seconda forza (a prescindere dalla vittoria o meno contro il Portogallo della Georgia, battuta 3-1), mentre la squadra allenata da Ivan Hasek deve necessariamente conquistare l'intera posta in palio. Le due selezioni si sono affrontate alla terza giornata di Euro 2008 e Euro 2016 e la Turchia ha sempre avuto la meglio.

Le dichiarazioni degli allenatori

"Sarà una partita diversa dalle due precedenti. La Turchia gioca a quattro in difesa, abbiamo bisogno di un approccio diverso per attaccarli - il commento di Hasek - Hanno dei grandi calciatori che giocano nelle migliori squadre del mondo. Sarà una partita dura ma lotteremo. Nessuno vuole tornare a casa, vogliamo restare in questo fantastico torneo il più a lungo possibile". Queste invece le dichiarazioni di Montella: "A volte ci è mancato un po' di coraggio, come contro il Portogallo, ma succede quando i giocatori sono inesperti. Siamo stati puniti duramente, ma dobbiamo essere ottimisti e apprezzare le tante cose buone che abbiamo fatto. Dobbiamo farci trovare pronti per la partita con la Repubblica Ceca, quando potremo giocarci tutto".

Le probabili formazioni

Repubblica Ceca (3-4-1-2): Stanek; Holes, Zima, Krejci; Doudera, Soucek, Sadilek, D. Jurasek; Provod; Chytil, Kuchta. All. Hasek. Turchia (4-2-3-1): Cakir; Kadioglu, Akaydin, Bardakci, Ozkacar; Ozcan, Kokcu; Kahveci, Calhanoglu, Akturkoglu; Yilmaz. All. Montella.

Orario e dove vedere la sfida

La sfida fra Repubblica Ceca e Turchia è in programma mercoledì 26 giugno, con calcio d'inizio fissato alle 21. La partita sarà visibile sulla piattaforma di Sky, ai canali Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport calcio (canale 202) e Sky Sport canale 251. La gara sarà disponibile anche in streaming su Now per chi ha sottoscritto l'abbonamento alla piattaforma e su Sky Go per chi possiede un abbonamento Sky. Si potrà seguire il match scaricando le rispettive app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Su Sky la telecronaca della sfida sarà affidata a Riccardo Gentile. Leggi anche: Ucraina, guerra e pallone: i seggiolini di Kharkiv esposti in Germania