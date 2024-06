Freuler stuzzica l'Italia: “Noi siamo andati ai mondiali, loro sono rimasti a casa”

Roma, 26 giugno 2024 - È iniziato il conto alla rovescia per la partita tra l'Italia e la Svizzera, primo ottavo di finale di Euro2024 in programma sabato alle 18. Alla domanda sull'Italia, rivoltagli in conferenza stampa, il giocatore rossoblù Remo Freuler ha voluto lanciare un messaggio chiaro alla squadra di Spalletti: “Italia favorita? Ben venga. Noi abbiamo imparato tanto dal 3-0 subito a Euro2020, ma nel 2022 noi siamo andati al mondiale in Qatar, mentre gli azzurri sono rimasti a casa”. Parole pungenti quelle del centrocampista del Bologna, che sono state alimentate anche dalle dichiarazioni del c.t. della nazionale elvetica Yakin. Il mister della Svizzera è sicuro dei suoi mezzi, e alla domanda che gli è stata posta, nella quale gli veniva chiesto se fosse preoccupato di affrontare l'Italia, ha risposto che dovrebbe essere il contrario, dato che alla sua Svizzera le cose stanno funzionando bene. “Abbiamo qualità a sufficienza per questa partita, non vogliamo preoccuparci più di tanto per l'Italia. Penso sia vero il contrario perché le cose per noi stanno funzionando bene”, ha detto Yakin in conferenza stampa. Gli elvetici hanno chiuso al secondo posto nel Girone A alle spalle della Germania padrona di casa, collezionando una vittoria (per 3-1 contro l'Ungheria) e due pareggi, entrambi per 1-1 contro Scozia e, appunto, Germania.A dire il vero, la Svizzera è stata vicinissima a chiudere in testa al girone, ma la zuccata di Füllkrug al 92’ ha restituito la prima posizione alla Germania, perciò gli elvetici sono tornati al secondo posto, diventando l'avversaria dell'Italia, che il giorno seguente ha agguantato la qualificazione agli ottavi all'ultimo secondo con il gol di Zaccagni su assist di Calafiori.

Il centrale del Bologna sarà uno dei grandi assenti del match di sabato: le due ammonizioni rimediate nelle tre partite del girone, infatti, hanno fatto scattare la squalifica, perciò Spalletti non potrà schierarlo titolare. “Mi dispiace non affrontare Calafiori”, ha detto Freuler in conferenza stampa, “ma sabato la sfida sarà Svizzera contro Italia e non Bologna contro Italia”, ha poi aggiunto. Oltre Freuler, infatti, i rossoblù che militano nella nazionale elvetica sono Aebischer e Ndoye, che nel corso della competizione sono andati in rete entrambi: il primo contro la Scozia e il secondo contro la Germania. Tuttavia, i tre del Bologna non sono gli unici “italiani” della Svizzera: i pali della porta, infatti, sono difesi dal nerazzurro Sommer, tra i difensori figura il granata Ricardo Rodriguez e in attacco il milanista Okafor. Se si analizza la carriera di tutti gli altri componenti della rosa, inoltre, si notano pure Zakaria (ex Juventus), Shaqiri (ex Inter) e Widmer (ex Udinese). Il tempo sta per scadere, poco più di 48 ore ci separano dalla sfida tra l'Italia e la Svizzera, per una partita che nel cuore dei tifosi azzurri evoca gioie e dolori: proprio gli elvetici, infatti, hanno chiuso il girone di qualificazione agli scorsi mondiali al primo posto, condannando l'Italia ai play-off contro la Macedonia, e tutti sappiamo com'è andata.