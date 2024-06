Italia-Croazia, Spalletti: "Ci crediamo sempre. Passaggio del turno meritato"

Lipsia (Germania), 24 giugno 2024 – Un gol di Zaccagni su splendido assist di Calafiori, che riporta alla mente quello del tutto simile segnato da Del Piero in semifinale contro la Germania ai Mondiali del 2006, salva l’Italia che, pareggiando per 1-1 contro la Croazia alla Red Bull Arena di Lipsia, strappa il pass da seconda del girone per gli ottavi di finale di Euro 2024 dove affronterà la Svizzera. E dire che le cose si erano messe in salita per i ragazzi di mister Luciano Spalletti che, dopo aver rischiato qualcosa di troppo sul tiro di Sucic, deviato in corner da Donnarumma al 5’ minuto, hanno provato a prendere in mano le redini del gioco gettando al vento due occasioni clamorose con Retegui prima e Bastoni poi. Errori che l’Italia ha rischiato di pagare a carissimo prezzo perché al 55’, pochi secondi dopo essersi visto parare un rigore (causato dal tocco di mano di Frattesi, Modric ha ribadito in rete respinto da Donnarumma a Budimir, approfittando di una difesa azzurra troppo passiva. Il vantaggio ha messo le cose in discesa per la Croazia che a quel punto ha cercato di difendersi con ordine, ma, proprio a 30” dalla fine, Calafiori al culmine di una straordinaria percussione centrale ha servito il neoentrato Zaccagni che con un destro a giro ha fatto esplodere la gioia azzurra e regalato all’Italia un passaggio del turno da seconda del girone che fino a pochi istanti prima era a forte rischio. Gioia che non ha nascosto neppure il CT azzurro Luciano Spalletti che a fine gara, ai microfoni di Rai 1, ha elogiato la tenacia dei suoi ragazzi: “Noi ci crediamo sempre fino all’ultimo secondo perché oramai il calcio è questo. Ci sono situazioni che diventano più pericolose d’ufficio, non solo se si gioca bene o male. Momenti che diventano momenti clou di una partita. Si erano messi lì dietro e bastava fare uno scambio pulito sulla trequarti per poi cercare di prenderli alle spalle come poi è stato. Va detto poi che abbiamo sbagliato due o tre clamorosi per quella che è la nostra qualità”. Gli aspetti da rivedere in vista degli ottavi sono, però, diversi: “Su certi aspetti dobbiamo metter mano perché succedono cose illogiche nelle nostre partite. Bisogna però prendere le qualità dei nostri ragazzi e metterli in condizione di rendere al meglio”. Adesso la sfida contro la Svizzera: “Intanto, siamo riusciti a passare il turno e secondo me meritatamente. Adesso ragioneremo in vista delle prossime partite”. Decisamente felice ed emozionato anche l’uomo partita Mattia Zaccagni: “È una soddisfazione immensa. Sono molto emozionato. Una serata bellissima che porterò sempre con me. Era importante pareggiare per qualificarci agli ottavi da seconda del girone. In campo o in panchina si soffre sempre. Siamo stati bravi a restare in partita, abbiamo fatto un grandissimo secondo tempo, per me, e di conseguenza ci meritiamo questo pareggio”. Elogi anche per il CT Spalletti: “Penso che il mister sia stato bravo a creare questo gruppo. Ha preso tutto quello che gli serviva e noi cercheremo di ripagarlo in campo”.