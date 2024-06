Italia-Turchia: probabili formazioni, orario e dove vedere la partita

Bologna 3 giugno 2024 - I campionati sono definitivamente finiti, la Serie A di quest'anno ha conosciuto la sua graduatoria definitiva dopo l'ultimo recupero tra Atalanta e Fiorentina, così come si è conosciuta la ventesima squadra che parteciperà al prossimo massimo campionato italiano, con il Venezia ad avere ragione della Cremonese nella finale Playoff di Serie B. Tutte notizie che portano finalmente in primo piano la Nazionale italiana, pronta a difendere tra due settimane il titolo europeo conquistato a Wembley nel 2021, volando in Germania per UEFA Euro 2024.

Per avvicinarsi a questa sfida continentale, Spalletti e i suoi ragazzi dovranno prima superare due step intermedi, dove affronteranno in amichevole prima la Turchia a Bologna e poi la Bosnia-Herzegovina a Empoli. Se però la sfida del Castellani è in programma solo per la prossima domenica 9 giugno, domani, martedì 4 giugno 2024, la squadra di Luciano Spalletti scenderà in campo allo stadio Renato Dall'Ara, dove affronterà la formazione turca, guidata da Vincenzo Montella, con circa 20.000 persone pronte a sostenere i campioni d'Europa in carica.

Spalletti ha già visto due rinunce pesanti per infortunio tra i suoi 30 preconvocati, con Acerbi e Scalvini ko e sostituiti da Gatti, diminuendo così già di un elemento la rosa che dovrà poi essere limitata definitivamente a 26 per la kermesse continentale. Tra questi figurano anche due beniamini di casa come Riccardo Calafiori e Riccardo Orsolini, protagonisti assoluti del Bologna che ha centrato la sua seconda storica qualificazione in Champions League, 60 anni esatti dopo l'unica apparizione storica nella massima competizione continentale per club. Proprio loro dovranno sgomitare per ottenere un posto nelle rotazioni del tecnico toscano e volare in Germania con la maglia azzurra e chissà che per loro non ci possa essere spazio nella sfida con la Turchia. Per la Nazionale si tratterà della partita numero 24 nel capoluogo emiliano, con gli azzurri che inaugurarono il "Littoriale" (allora si chiamava così) nel lontano 29 maggio 1927, vincendo in amichevole contro la Spagna per 2-0, ma con altre partite antecedenti alla costruzioni dello stadio oggi noto come Renato Dall'Ara. Curioso notare come tre anni fa prima dell'Europeo sempre il 4 giugno gli azzurri affrontarono in amichevole, proprio a Bologna la Repubblica Ceca. Chissà che non possa essere un segnale di buon auspicio in vista della kermesse in Germania.

Dall'altra parte Montella ha effettuato una delle liste di preconvocati più lunga tra tutte le 24 Nazionali che parteciperanno a Euro 2024, chiamando in prima istanza ben 33 giocatori, da cui dovrà estrarre i definitivi 26 che parteciperanno alla competizioni. Tra questi tante conoscenze attuali del campionato di Serie A e tanti giocatori che ne hanno fatto parte in passato, sono tre infatti i giocatori attualmente nel massimo campionato italiano, con Çalhanoglu (Inter) a guidare il terzetto completato da Yildiz (Juventus) e Çelik (Roma); tra gli ex giocatori di club italiani vediamo invece Muldur (Fenerbahçe) e Demiral (Al Ahli). La Turchia è facilmente definibile una squadra ricca di talento nelle posizioni offensive e al tempo stesso molto fisica nella metà campo arretrata, un mix letale se affidato nelle sapienti mani di un ct adeguato alla formazione biancorossa, come ha dimostrato Fatih Terim e come spera di fare anche Vincenzo Montella. Agli Europei la formazione turca è stata sorteggiata nel gruppo F, insieme a Gerogia, Portogallo e Repubblica Ceca.

A dirigere la sfida del Dall'Ara sarà il fischietto austriaco Sebastian Gishamer, designato dall'Uefa per Italia-Turchia, prima delle due amichevoli degli azzurri in vista di Euro 2024. Il direttore di gara sarà coadiuvato dai due assistenti suoi connazionali Andreas Heidenreich e Santino Schreiner, e dal quarto ufficiale Antonio Rapuano. Per il direttore di gara, si tratterà della ventottesima direzione in stagione, solo la seconda in ambito di Nazionali (l'altra è stata Inghilterra-Belgio 2-2), a cui aggiunge altre 5 partite internazionali tra le tre competizioni Uefa per club, oltre a 15 partite di Bundesliga austriaca e altre 6 di competizioni nazionali.

Probabili formazioni

Spalletti dovrebbe schierare l'Italia con l'undici tipo che con ogni probabilità giocherà agli Europei. Per l'attacco al momento c'è Retegui favorito su Scamacca, vista anche l'ultima partita dell'Atalanta giocata solo ieri. Alle spalle del bomber del Genoa, ci saranno Pellegrini e Chiesa, con Orsolini, idolo di casa pronto a subentrare dalla panchina. In mediana Jorginho e Barella saranno al centro, supportati da Di Lorenzo e Dimarco. Dietro Buongiorno è pronto a sostituire Acerbi, con Darmian e Bastoni a completare la retroguardia. Rimandato per ora il debutto dell'altro idolo di casa Calafiori.

Montella farà molto perno sui cinque giocatori che hanno militato o militano ancora oggi in Italia. Davanti a Çakir, la linea a quattro sarà composta dal romanista Çelik, l'ex Juventus Demiral, insieme a Kabak e al valenziano Ozkacar. Ozcan e Kokçu saranno i due mediani bassi, mentre l'interista Çalhanoglu agirà al centro delle trequarti, supportato dallo juventino Yildiz a destra e Akturkoglu a sinistra. Yilmaz è la scelta per l'attacco. Solo panchina per il gioiello del Real Madrid Arda Guler.

Italia (3-4-2-1): Donnarumma; Darmian, Buongiorno, Bastoni; Di Lorenzo, Barella, Jorginho, Dimarco; Pellegrini, Chiesa; Retegui. Ct. Luciano Spalletti.

Turchia (4-2-3-1): Çakir; Çelik, Demiral, Kabak, Ozkacar; Ozcan, Kokçu; Yildiz, Çalhanoglu, Akturkoglu; Yilmaz. Ct. Vincenzo Montella.

Dove vedere la partita

La partita amichevole fra Italia e Turchia dello stadio Renato Dall'Ara di Bologna, inizierà alle 21 di martedì 4 giugno 2024. Il match sarà visibile in chiaro su Rai Uno. La partita sarà disponibile anche in streaming anche su RaiPlay. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito di RaiPlay su tablet, pc e smartphone. A raccontare la sfida ci saranno Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro a commentare il match dello stadio Dall'Ara.