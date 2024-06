Mbappé ha il naso rotto: la Francia senza il suo capitano nelle prossime partite di Euro 2024

Dusseldorf, 18 giugno 2024 – Brutta notizia per la nazionale francese in gara a Euro 2024: Kylian Mbappé salterà i prossimi incontri – contro i Paesi Bassi e la Polonia – a seguito di una frattura del naso procurata durante la partita di ieri contro l’Austria.

All’ottantaseiesimo minuto, il capitano dei Bleus è stato colpito dalla spalla del difensore austriaco Kevin Denso mentre cercava di deviare la palla con la testa. Sanguinante, Mbappé è stato medicato per poi tornare in campo, solo per accasciarsi dopo una manciata di secondi, cosa che gli ha rimediato un’ammonizione per condotta antisportiva. Al termine della partita – vinta dai francesi per 1 a 0 – l’annuncio: naso rotto e operazione necessaria. “A quanto pare il suo naso non sta affatto bene”, ha commentato il ct Deschamps.

epaselect GERMANY SOCCER

Almeno così sembrava: aggiornamenti successivi hanno corretto i primi e da quanto riportano i media d’Oltralpe sembrerebbe che Mbappé non andrà sotto ai ferri. A confermarlo è stato il presidente della Federcalcio francese Philippe Diallo: “Nessuna operazione, starà bene”. In ogni caso, l’attaccante ha passato qualche ora all’ospedale universitario di Dusseldorf, trovando anche il tempo di twittare ironicamente: “Idee su qualche mascherina?”. Infatti, qualora riuscisse a tornare in campo per gli Europei, sarà costretto a indossarne una.

Des idées de masques 🎭😅 ? — Kylian Mbappé (@KMbappe) June 17, 2024

Dopo alcuni controlli, i medici hanno ritenuto sufficiente qualche trattamento e l’astensione dal giocare nei prossimi appuntamenti della Nazionale, contro l’Olanda venerdì e contro la Polonia martedì 25. Assenze che vengono confermate anche dai media francesi, con Le Figaro che non esclude un’operazione nei prossimi giorni o settimane e un’eventuale forfait a tutti gli altri incontri della Francia, qualora si qualificasse nella fase a eliminazione diretta.