Phil Foden lascia il ritiro dell’Inghilterra: cosa è successo

Milano, 27 giugno 2024 - L'Inghilterra di Gareth Southgate sta preparando la gara degli ottavi di finale contro la Slovacchia, in programma domenica 30 giugno alle ore 18. Il commissario tecnico può contare su tutti i giocatori a sua disposizione tranne uno: Phil Foden. L'asso del Manchester City, nella giornata di ieri, ha lasciato il ritiro per una urgente questione familiare. A comunicarlo è stata la stessa FA, la Football Association (Federazione calcistica inglese, ndr), tramite il seguente comunicato ufficiale: "Phil Foden ha temporaneamente lasciato il ritiro dell’Inghilterra ed ha fatto ritorno nel Regno Unito per una urgente questione familiare”.

Phil Foden torna in Inghilterra per la nascita del figlio

Sebbene non venga ulteriormente precisato nulla, i media d'oltremanica hanno subito scovato il motivo di questo improvviso ritorno. Nulla di grave, il classe 2000 è in Inghilterra perché vuole assistere alla nascita del suo terzo figlio. La compagna Rebecca Cooke, anche lei ventiduenne, infatti è in procinto di partorire.

In dubbio per gli ottavi

Fino a questo momento Phil Foden si è rivelato fondamentale per Southgate: titolare in tutte e tre le partite del girone, uno dei pochi che ha garantito un rendimento costante all'interno dei vari alti e bassi avuti dall'Inghilterra. Nonostante la possibilità di scegliere dalla panchina un sostituto più che di valore data la profondità della rosa dei Tre Leoni, il commissario tecnico spera di rivederlo in gruppo entro domenica. Non a caso, al momento, il suo ritorno è previsto proprio il giorno della sfida contro la Slovacchia, ma molto probabilmente non partirà titolare visto che salterà tutti gli allenamenti di avvicinamento e preparazione della partita. Nel frattempo, Southgate studia soluzioni alternative in attacco: nell'ultimo match al suo posto è entrato all'89esimo Anthony Gordon, ala classe 2001 del Newcastle, ma attenzione anche al possibile adattamento del poco utilizzato Cole Palmer. Altre soluzioni potrebbero essere Jarrod Bowen, che contro la Danimarca è entrato proprio per Foden al 70esimo, o Eberechi Eze, venticinquenne ala del Crystal Palace. L'Inghilterra se la vedrà con la Slovacchia agli ottavi e, successivamente, la vincente sfiderà ai quarti di finale una tra Italia e Svizzera. Per sabato 6 luglio, data del match dei quarti, Phil Foden sarà regolarmente in gruppo e pronto a riprendersi una maglia da titolare, sempre che i Tre Leoni siano ancora presenti in Germania.