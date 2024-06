Spalletti, Montella, Calzona e Tedesco agli ottavi di Euro 2024: la scuola italiana funziona

La nostra nazionale ha faticato non poco a passare il turno eppure il bilancio dell’Italia a Euro 2024 è più positivo di quanto si possa immaginare, almeno per ora. Se gli azzurri hanno incontrato difficoltà nella costruzione del gioco e nel trovare la giusta quadratura, gli allenatori tricolori impegnati in questi Europei hanno quasi tutti portato a casa il passaggio del turno, confermando che la nostra scuola è più viva che mai.

Vincenzo Montella, tecnico della Turchia, festeggia il passaggio del turno

Luciano Spalletti, Vincenzo Montella, Domenico Tedesco e Francesco Calzona: quattro dei cinque tecnici al via continueranno la loro corsa verso l’ultimo atto, con il solo Marco Rossi a salutare anzitempo complice il terzo posto rimediato dall’Ungheria.

Andando con ordine, Luciano Spalletti si è qualificato con il secondo posto del Gruppo B, quello di Spagna, Croazia e Albania, con la sola vittoria contro questi ultimi e il pareggio all’ultimo secondo contro Modric e compagni. Alla luce dei 4 punti, dietro alle Furie Rosse a punteggio pieno, gli azzurri incontreranno così la Svizzera.

Poi c’è Vincenzo Montella, volato in Turchia nel 2023 e acclamato dai tifosi dopo il biennio con l’Adana in Super Lig: qui è diventato il quarto italiano a sedere sulla panchina del Bosforo dopo Sandro Puppo, Giovanni Varglien e Leandro Remondini. Per lui il passaggio nel turno con 6 punti, a pari merito con il Portogallo (in vantaggio nello scontro diretto) e una sfida con la sorprendente Austria che sulla carta potrebbe essere alla portata.

Calzona invece è riuscito a rientrare tra le migliori terze con la sua Slovacchia dopo l’incredibile esito del Gruppo E che ha visto tre squadre a 4 punti (compreso il Belgio di Tedesco). L’ex tecnico del Napoli, dopo un debutto in Serie A da dimenticare, è tornato ad occuparsi a tempo pieno della selezione slovacca, aprendo con una vittoria Euro 2024 per poi collezionare una sconfitta contro l’Ucraina e un pareggio con la Romania. Agli ottavi però la sfida sarà quasi proibitiva contro l’Inghilterra, tra le favorite alla vittoria finale.

Nello stesso girone c’era anche il Belgio di Domenico Tedesco, giovane tecnico emergente che ha portato i Diavoli Rossi al turno successivo, anche in questo caso con 4 punti. Accostato al Bologna per subentrare a Thiago Motta, il 38enne di Rossano Calabro rimane saldo sulla panchina del belgi e ora sfiderà la Francia per cercare di proseguire l’avventura in questi Europei. Gli ottavi di finale ci diranno dunque quanta Italia rimarrà in corsa per la vittoria del torneo, tra campo e panchina.