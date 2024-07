Spagna-Germania, orario e dove vederla in tv: le probabili formazioni

Stoccarda, 4 luglio 2024 – Un quarto di finale che vale una finale. Spagna e Germania sono le due nazionali che condividono il record del numero di europei vinti (tre a testa) ma si affronteranno molto prima dell'ultimo atto, accoppiate nella parte alta del tabellone che parte, con i quarti di finale, venerdì 5 luglio. Si gioca a Stoccarda alle ore 18 e lo spettacolo è assicurato tra due delle grandi favorite. A sostegno dei tedeschi il pubblico di casa, ma le furie rosse hanno fatto una grande impressione per qualità di gioco, forza, intensità e ritmo. Spazzate via Croazia, Italia e Albania, la Spagna ha poi rimontato e battuto per 4-1 la Georgia, mentre la squadra di Nagelsmann ha dovuto soffrire di più per avere la meglio della Danimarca, fermata da un gol in fuorigioco di mezzo piede. Favoriti forse gli spagnoli, ma i tedeschi, come sempre, venderanno cara la pelle davanti al tifo amico.

Nico Williams

Probabili formazioni

Formazioni stellari per De La Fuente e Nagelsmann, entrambi su difesa a quattro. Gli spagnoli ripartono dai titolarissimi, con Unai Simon in porta, poi difesa con Carvajal, Le Normand, Laporte e Cucurella, a centrocampo la tecnica e l’ordine di Rodri con Ruiz e Pedri mezze ali, mentre in attacco i temibili Yamal e Williams in fascia con Morata ad aprire spazi in zona centrale. Tedeschi con Neuer in porta, Kimmich, Rudiger, Tah e Raum dietro, a centrocampo governa Kroos con Andrich al suo fianco, mentre Gundogan agirà tra le linee con Musiala e Wirtz larghi. Prima punta Havertz.

Spagna (4-3-3): Simon, Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella; Pedri, Rodri, Ruiz; Yamal, Morata, Williams. Ct: De La Fuente.

Germania (4-2-3-1): Neuer, Kimmich, Rudiger, Tah, Raum; Andrich, Kroos; Musiala, Gundogan, Wirtz; Havertz. Ct: Nagelsmann.

Precedenti

Sfida stellare tra le due formazioni che hanno vinto il maggior numero di Europei. Sia Spagna che Germania hanno alzato la coppa tre volte, ma i tedeschi sono a digiuno di vittorie in gare ufficiali contro le furie rosse addirittura dal 1988, quando nella fase a gironi i bianchi teutonici vinsero 2-0 con doppietta di Voller. Spagna-Germania è comunque una classica del calcio europeo con 27 precedenti totali di cui 13 in competizioni ufficiali e gli iberici sono in trend positivo avendo vinto 4 degli ultimi 10 incontri a cui hanno aggiunto 4 pareggi, mentre le vittorie tedesche sono state solo 2. Le due squadre si sono affrontate anche nella finale di Euro 2008 quando vinse la Spagna 1-0 con gol di Torres, mentre due anni dopo nella semifinale del Mondiale sudafricano il risultato fu il medesimo con il gol di Puyol.

Le parole dei tecnici

Entrambi i commissari tecnici vedono una sfida difficile e complicata tra due grandi squadre. Così ha parlato De La Fuente ai canali Uefa: “La Germania è una squadra fantastica e con alcuni dei migliori giocatori al mondo, è organizzata e disciplinata ma si scontrerà con una squadra simile e difficile da battere. Siamo affamati di successo e saranno i piccoli dettagli a fare la differenza”. Questo invece il pensiero dell’allenatore tedesco Nagelsmann: “Sono stato molto soddisfatto dei primi venti minuti contro la Danimarca, ma non dobbiamo forzare le situazioni e serve rimanere pazienti tenendo il possesso. Se giocheremo come quei venti minuti sarà difficile batterci”.

Orari tv

Il quarto di finale tra Spagna e Germania si gioca venerdì 5 luglio alle 18 allo stadio Mhp Arena di Stoccarda. La partita sarà visibile sia in chiaro che a pagamento. Diretta su Rai 2 a partire dalle 17.40, in streaming su Raiplay. Live su Sky Sport sui canali 201, 202, 213, in 4K, e 251. In streaming su Sky Go e Now Tv.