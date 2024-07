Dove vedere i quarti di finale degli Europei in tv: gli orari. La guida completa

Bologna, 4 luglio 2024 – L’Europeo in Germania prosegue, e dopo gli ottavi di finale (che hanno visto, tra l’altro, l’eliminazione dell’Italia) arrivano i quarti. Oltre gli azzurri, le squadre eliminate nel precedente turno eliminatorio sono state la Danimarca (contro la Germania), la Slovacchia (contro l’Inghilterra), la Georgia (contro la Spagna), il Belgio (contro la Francia), la Slovenia (contro il Portogallo), la Romania (contro l’Olanda) e l’Austria (contro la Turchia). Quindi, i quarti di finale (che inizieranno venerdì 5 luglio alle 18) sono i seguenti: Spagna-Germania, Portogallo-Francia, Inghilterra-Svizzera e Olanda-Turchia.

I giocatori della nazionale tedesca

Spagna-Germania (venerdì 5 luglio alle 18)

Il primo atto dei quarti di finale di Euro2024 vede contrapposte la Spagna di De La Fuente e la Germania padrona di casa. Gli iberici arrivano dalla netta vittoria contro la Georgia, mentre i tedeschi dal 2-0 rifilato alla Danimarca. De La Fuente dovrebbe proseguire con il 4-3-3 che fino ad ora ha fatto le fortune della Spagna, con i “ragazzini terribili” Yamal e Nico Williams sulle fasce. Nagelsmann, invece, ritroverà Tah, assente per squalifica nel match di sabato scorso, e, per quanto riguarda il modulo, dovrebbe affidarsi ancora una volta al 4-2-3-1.

Probabili formazioni

Spagna (4-3-3): Unai Simon; Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella; Pedri, Rodri, Fabián Ruiz; Yamal, Morata, Williams

Germania (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstädt; Andrich, Kroos; Musiala, Gundogan, Wirtz; Havertz

La partita sarà visibile in chiaro su Rai 2, mentre su Sky verrà trasmessa sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). In streaming, invece, sarà visibile su Rai Play, Now Tv e Sky Go.

Portogallo-Francia (venerdì 5 luglio alle 21)

Nel 2016 era la finale, che venne vinta dal Portogallo grazie al gol di Eder ai tempi supplementari. Venerdì, invece, verrà proposta sottoforma di quarto di finale, con il Portogallo che è reduce dalla vittoria ai calci di rigore contro la Slovenia e la Francia che ha trovato la qualificazione contro il Belgio grazie all’autogol di Vertonghen. Roberto Martinez dovrebbe proseguire con il 4-2-3-1 con Ronaldo prima punta, mentre Deschamps dovrà fare a meno di Rabiot, assente per squalifica.

Probabili formazioni

Portogallo (4-2-3-1): Diogo Costa; Cancelo, Ruben Dìas, Pepe, Nuno Mendes; Vitinha, Palinha; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Leao; Ronaldo

Francia (4-3-1-2): Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Theo Hernandez; Kanté, Tchouameni, Camavinga; Dembelé, Mbappé, Griezmann

La partita sarà visibile in chiaro su Rai 1, mentre su Sky verrà trasmessa sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). In streaming, invece, sarà visibile su Rai Play, Now Tv e Sky Go.

Inghilterra-Svizzera (sabato 6 luglio alle 18)

Il primo match di sabato sarà quello tra l’Inghilterra di Southgate (qualificatasi in extremis grazie alla rovesciata di Bellingham al 95’e poi al gol decisivo di Kane al 91’ dei tempi supplementari) e la Svizzera, che arriva ai quarti dopo la vittoria contro l’Italia per 2-0. L’Inghilterra dovrà rinunciare a Guehi, e al suo posto Southgate dovrebbe schierare Konsa, mentre Yakin recupera Widmer, assente contro gli azzurri.

Probabili formazioni

Inghilterra (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Konsa, Trippier; Gallagher, Rice; Saka, Bellingham, Foden, Kane

Svizzera (3-5-2): Sommer; Schär, Akanji, Rodriguez; Widmer, Freuler, Xhaka, Aebischer, Rieder; Embolo, Ndoye

La partita sarà visibile in chiaro su Rai 2, mentre su Sky verrà trasmessa sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). In streaming, invece, sarà visibile su Rai Play, Now Tv e Sky Go

Olanda-Turchia (sabato 6 luglio alle 21)

L’ultimo quarto di finale di Euro2024 sarà quello tra l’Olanda di Koeman e la Turchia di Vincenzo Montella, l’ultimo allenatore italiano rimasto in gioco dopo l’eliminazione dei colleghi Spalletti, Calzona e Tedesco. Gli orange arrivano alla partita dopo la vittoria convincente per 3-0 sulla Romania, con un Cody Gakpo in forma smagliante, mentre i turchi sono reduci dal 2-1 contro l’Austria grazie alla doppietta di Demiral e al miracolo di Günok su Baumgartner al 95’. Non dovrebbero esserci stravolgimenti tattici né da una parte né dall’altra, con Montella che schiererà il canonico 4-2-3-1 mentre Koeman risponderà con il 4-3-3, che all’occorrenza può trasformarsi in 4-2-3-1.

Probabili formazioni

Olanda (4-3-3): Verbuggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké; Reijnders, Schouten, Xavi Simons; Bergwijn, Depay, Gakpo

Turchia (4-2-3-1): Günok; Muldur, Demiral, Bardakci, Kadioglu; Yokuslu, Ayhan; Yildiz, Calhanoglu, Guler, Yilmaz

La partita sarà visibile in chiaro su Rai 1, mentre su Sky verrà trasmessa sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). In streaming, invece, sarà visibile su Rai Play, Now Tv e Sky Go.

