Atalanta-Fiorentina, probabili formazioni e dove vederla in tv

Bergamo, 15 settembre 2024 – Dopo un avvio di campionato facile sulla carta (Parma in trasferta, Venezia e Monza in casa) ma dal quale i viola hanno raccolto solo tre pareggi, la prima partita dopo la sosta (e dopo il completamento della rosa) per la Fiorentina è una trasferta molto impegnativa. Alle 15, infatti, i gigliati ripartono dalla sfida con l’Atalanta. Gara che si presenta molto complicata, un test comunque probante per capire se i viola stanno crescendo di condizione fisica e di fluidità di gioco. In attacco mister Palladino ovviamente punta su Kean, probabilmente con Colpani a supporto. Possibile la scelta di un centrocampo più folto in un 3-5-1-1 per reggere l’urto dei bergamaschi e riproporsi in attacco. Per Kean un avvincente duello con il centravanti orobico Retegui. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Dazn e raccontata in diretta testuale web sul sito www.lanazione.it.

Probabili formazioni

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Hien, De Roon; Bellanova, Ederson, Pasalic, Zappacosta; Brescianini; De Ketelaere, Retegui.

Allenatore: Gasperini.

FIORENTINA (3-5-1-1): De Gea; Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi; Dodo, Bove, Cataldi, Mandragora, Gosens; Colpani; Kean.

Allenatore: Palladino.

Arbitro: Sacchi di Macerata