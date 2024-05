Verso Atene, invasione viola in Grecia. Commisso in ritiro con la squadra

Firenze, 28 maggio 2024 - E' il giorno più intenso, quello della vigilia. Dell'attesa che si mischia all'adrenalina. La paura di non farcela per l'ennesima volta, ma anche la consapevolezza di essere cresciuti e maturati negli ultimi dodici mesi. C'è tutto questo nella Fiorentina che si sta preparando alla terza finale degli ultimi due anni.

In conferenza stampa Vincenzo Italiano ha parlato di "fuoco dentro", di giocare ogni pallone "come fosse l'ultimo della carriera". Concetti forti, completamente opposti a quelli del tecnico dell'Olympiacos Mendilibar, che ha tenuto i toni bassi cercando di trasmettere calma e serenità alla sua squadra. D'altra parte l'Olympiacos prima del suo arrivo era una sorta di polveriera. Con la sua strategia ha rimesso in carreggiata la squadra greca.

Fiorentina ad Atene per la finale di Conference League

La Fiorentina è rientrata in albergo, non lontano dall'Agia Sophia. Stamani si è allenata, ha provato alcune situazioni tattiche. Ma il grosso è stato già fatto nei giorni scorsi al Viola Park. Serata da vivere insieme.

In ritiro c'è Rocco Commisso, arrivato da New York insieme alla moglie Catherine. C'è tutta la famiglia Barone, compresa la moglie Camilla. Un modo per stare tutti insieme nel ricordo di Joe e per vivere l'attesa nel modo giusto. Domattina la Fiorentina sosterrà un breve risveglio muscolare, poi riposo in albergo, riunione tecnica nel primo pomeriggio, la merenda pre partita e la partenza alla volta dello stadio. Vincenzo Italiano ha un solo dubbio di formazione, anche se forse nella sua testa lo ha già sciolto. Nella conferenza stampa della vigilia non si è parlato minimamente di tattica. Il dubbio è lecito: meglio un centrocampista di gamba in più (Mandragora) o un attaccante/rifinitore (Beltran)? Nel caso in cui giocasse Mandragora in coppia con Arthur, Bonaventura scalerebbe in avanti alle spalle della punta. Bivio tattico da sciogliere. Poi non ci sono grandi altri dubbi. Terracciano in porta; Dodo, Milenkovic, Quarta e Biraghi in difesa. Detto del centrocampo, in attacco ci sarà Gonzalez a destra, Kouame a sinistra. Il centravanti sarà Belotti. Nzola ha recuperato terreno nelle ultime settimane, ma non dovrebbe bastargli per giocare dall'inizio. Ma Italiano lo terrà sulla corda fino alla fine, perché può fare la differenza anche entrando dalla panchina come contro il Brugge. Capitolo tifosi. Stanno arrivando tutti, domattina partiranno i charter e il contingente di circa 10.000 fiorentini sarà completo. Il tifo organizzato continua a raccomandare attenzione: muoversi in gruppi numerosi, senza vessilli e sciarpe esposte. E soprattutto muoversi solo nella zona nord della città. I tifosi dell'Olympiacos sono tutti a sud, al Pireo.