Fiorentina-Olympiacos in tv, dove vedere la finale di Conference League. Le probabili formazioni

Milano, 28 maggio 2024 - Tutto in una notte, la notte della Fiorentina. Per il secondo anno consecutivo la squadra di Vincenzo Italiano si giocherò la finale della Conference League, con la volontà di vendicare la sconfitta dell'anno scorso subita per mano del West Ham.

La Fiorentina è alla seconda finale di Conference consecutiva

La viola, esattamente come nella precedente edizione della terza competizione europea, si è confermata come una delle squadre più forti di tutto il tabellone: capace prima di terminare davanti a tutti il proprio girone, evitando così gli spareggi, per poi passare gli ottavi contro un ostico Maccabi Haifa grazie al 3-4 dell'andata. Un doppio impegno, quello contro la squadra israeliana, che ha fatto capire come questa Fiorentina sappia anche soffrire quando serve, reggendo nei momenti complicati, ma soprattutto che ha permesso di limare ancora meglio qualche incertezza nel reparto arretrato. In semifinale i gigliati hanno archiviato la pratica Viktoria Plzen grazie al 2-0 al Franchi, dopo un pareggio senza reti in Repubblica Ceca nonostante la partita sia stata controllata per larghi tratti dalla formazione di Italiano. In semifinale è stato il turno del Club Brugge e dopo il 3-2 in Italia grazie al gol al 91esimo di M'Bala Nzola, oltre al ritorno al gol del Gallo Belotti, in Belgio si è rivelato decisivo Lucas Beltran dal dischetto a cinque dalla fine. Insomma, una Fiorentina che riesce in ogni partita a trovare protagonisti differenti, che sa soffrire e che gioca esattamente come vuole il suo tecnico.

Discorso un po' diverso per l'Olympiacos. La squadra di Mendilibar sembra essere sotto una buona stella: agli ottavi i biancorossi sono crollati in casa contro il Maccabi Tel-Aviv per 1-4, poi al ritorno accade l'incredibile con Podence, Fortounis e la doppietta di El Kaabi che forzano i supplementari dove El-Arabi e Stevan Jovetic, che a Firenze conoscono molto bene, regalano il passaggio del turno. Tanta sofferenza anche nei quarti di finale contro il Fenerbahce: dopo la vittoria in Grecia 3-2, in Turchia il gol di Kahveci all'11' obbliga all'extratime dove però nessuna delle due squadre ha la forza di vincerla. Si va ai rigori e lì, ancora una volta, di nervi la porta a casa l'Oly. In semifinale c'è il ben più quotato Aston Villa, ma in Inghilterra El Kaabi è impressionante e ne fa 3 (anche grazie all'aiuto del Dibu Martinez) e il match finisce 2-4. Al ritorno sofferenza e contropiede, i Villains ci provano ma l'Olympiacos spinto dal pubblico si impone 2-0 e si regala la finale di Atene.

L'appuntamento è mercoledì 29 maggio, calcio d'inizio alle 21 alla Aek Arena di Atene. Dunque, gioca in casa l'Olympiacos nonostante lo stadio sia quello dei "cugini" dell'Aek e si prospetta un'atmosfera incandescente.

Probabili formazioni

Nessun esperimento, nessun turnover, chi è al meglio gioca. Mendilibar e Italiano scelgono i migliori a disposizione per questo ultimo appuntamento stagionale. L'Olympiacos con il classico 4-3-3 con davanti il trio Podence, ex Premier, El Kaabi, capace di accendersi in un attimo, e Fortounis. Dall'altra parte, nel 4-2-3-1 di Italiano, Ranieri lascia il posto a Quarta e Milenkovic dietro, Boanventura in mediana con i muscoli di Mandragora e davanti Nico, Beltran e Kouamé dietro a Belotti.

Olympiacos (4-3-3): Tzolakis; Rodinei, Retsos, Carmo, Ortega; Chiquinho, Iborra, Hezze; Podence, El Kaabi, Fortounis.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodô, Martinez Quarta, Milenkovic, Biraghi; Mandragora, Bonaventura; Nico Gonzalez, Beltran, Kouamé; Belotti.

Dove vedere la partita

La finale di Conference League tra Fiorentina e Olympiacos è visibile in diretta televisiva su TV8, dunque in chiaro. Altre opzioni sono Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport Calcio (canale 251), L'alternativa streaming è Sky Go oppure sull'app di Dazn, scaricabile su una smart tv compatibile o su qualsiasi dispositivo.