Conference League: Fiorentina in finale, manca un passo al sogno di Firenze. Chi sfiderà i viola?

Firenze, 9 maggio 2024 – Quando Kouame ha colto il suo secondo palo (il terzo complessivo dei viola)i tifosi fiorentini hanno temuto l’ennesima beffa, quella di una sconfitta (ingiusta) e di un’eliminazione amara. Ma nella semifinale di ritorno della Conference League tra Club Brugge e Fiorentina la superiorità dei gigliati è stata straripante ed è andata oltre la sfortuna. A deciderla il rigore di Beltran per un 1-1 conquistato da tutta la squadra e da mister Vincenzo Italiano, bravo a leggere la gara in corso e a fare i cambi giusti.

13 foto Brugge-Fiorentina, le foto della partita (Ansa)

Oggi meritato giorno di riposo per la squadra viola, poi si riparte con la preparazione per il campionato (lunedì 13 al “Franchi” arriva il Monza) per cercare di agguantare un piazzamento europeo. E’ chiaro, però, che è partito il conto alla rovescia per la finale del 29 maggio, il grande sogno è quello di alzare un trofeo in quella che sarà la terza finale in tre anni. Al momento, però, manca l’avversaria e non è un dettaglio da poco. Stasera, 9 maggio, alle 21 si gioca la semifinale di ritorno tra Olympiacos e Aston Villa. Una delle due affronterà i viola ad Atene. I greci sono favoriti avendo vinto per 4-2 in trasferta, gli inglesi sono considerati i più forti e hanno tutte le possibilità per riaprire la sfida. Ognuna delle due in finale sarà un osso molto duro, ma questa Fiorentina non ha più paura di nulla: neanche di sognare un trionfo europeo.