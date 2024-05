Fiorentina, ora testa solo ad Atene. Franchi (quasi) sold out, i greci fanno pretattica

Firenze, 24 maggio 2024 – Ormai tra la Fiorentina e l’Olympiakos non c’è più nessun ostacolo. Italiano da oggi potrà programmare le tappe di avvicinamento alla sfida dell’anno. Cinque giorni e sarà la volta di volare ad Atene. Meta ambita e sospirata da un anno, da quando i viola rientrarono negli spogliatoi a Praga e si promisero di tornare a giocarsi la finale. Nel percorso la Fiorentina ha perso il suo direttore generale Joe Barone, uno che ci teneva da matti a presentarsi ad Atene. La squadra giocherà per lui, al seguito dei ragazzi di Italiano ci saranno i figli di Joe e anche Camilla, lì in prima fila dove sarebbe stato il compianto dg. Commisso è segnalato in arrivo da New York con la moglie Catherine. Da capire soltanto se volerà con la squadra dopo lo sbarco a Firenze o se raggiungerà direttamente la Grecia. Intanto una certezza: oltre ai biglietti esauriti per l’Agia Sophia, c’è da segnalare un Franchi già quasi pieno del tutto. A ieri sera erano 27.000 i biglietti venduti.

In casa Olympiakos si è svolto il Media Day voluto dalla Uefa. Il tecnico Mendilibar è parso cauto. "Vi aspettate sempre qualche magia da parte mia, non sono un guru e non ci saranno sorprese, ma la squadra sarà ben messa in campo come sempre. Il fatto di aver battuto l’Aston Villa ci dà sicurezza anche se la finale è un’altra cosa". Protagonista anche Stevan Jovetic, atteso ex della sfida. "A Firenze ho vissuto cinque meravigliosi anni, sia fuori che dentro al campo. Questa finale sarà speciale, purtroppo alla fine uno dei due non sarà felice. Se dovessi segnare cercherò di contenermi...".