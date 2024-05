Finale Conference League, sarà l'Olympiakos di Jovetic a sfidare la Fiorentina. La scheda

Firenze, 9 maggio 2024 - Contro ogni pronostico della vigilia del doppio confronto, sarà l'Olympiakos a sfidare la Fiorentina nella finale di Conference League del prossimo 29 maggio ad Atene. La squadra greca, che già all'andata si era imposta per 4-2 a Birmingham contro l'Aston Villa, ha regolato gli inglesi anche al ritorno per 2-0. Mattatore del doppio confronto l'attaccante marocchino El Kaabi, autore di 32 gol stagionali ed elemento che la difesa della Fiorentina dovrà studiare attentamente. Nella gara di ritorno pochi argomenti proposti dall'Aston Villa per ribaltare il punteggio. La squadra di Emery ha sempre sofferto il ritmo e l'aggressività degli avversari e anche il tecnico spagnolo - specialista delle competizioni europee - ha dovuto arrendersi.

L'Olympiakos sarà formalmente padrone di casa nella finale, in virtù del sorteggio, e potrà scegliere la tenuta con la quale giocare contro la Fiorentina. Al club viola tutto sommato non dispiace visto che lo scorso anno le parti con il West Ham erano invertite. Grande ex della finalissima sarà Stevan Jovetic, attaccante montenegrino che ha incantato con la maglia viola dal 2008 al 2013 (135 presenze e 40 gol). Stevan è rimasto in panchina tutta la partita, ma in stagione (pur essendo al tramonto della carriera) ha messo a segno 7 gol, di cui un paio proprio in Conference League.

Da tenere d'occhio, oltre al già citato El Kaabi, anche il portoghese Podence, esterno offensivo già andato in doppia cifra in quanto a realizzazioni. Al centro della difesa c'è l'ex Verona Retsos, che fa coppia con l'angolano Carmo. Due difensori strutturati fisicamente, ma piuttosto lenti. Dovranno essere bravi gli attaccanti della Fiorentina a sfruttare le loro lacune.

L'Olympiakos si sta giocando anche il titolo in Grecia. In questo momento è al quarto posto, lontano cinque punti dall'AEK Atene e dietro a Paok Salonicco e Panathinaikos. Ma ha una gara da recuperare, ragion per cui può mettere nel mirino proprio gli storici rivali dell'AEK, padroni di casa dove si giocherà la finalissima contro la Fiorentina. Le due squadre, tra l'altro, si sfideranno anche il prossimo 15 maggio in un confronto diretto che dirà molto sulla possibilità di vincere il campionato da parte di entrambe. Questo però alla Fiorentina poco importa.

Alessandro Latini