Fiorentina, Barone in visita allo stadio “Braglia” di Modena: "Giocare fuori sta diventando realtà"

Reggio Emilia, 6 gennaio 2024 - Joe Barone è tornato a parlare della situazione stadio. Nel pre gara di Sassuolo-Fiorentina il dg viola ha ribadito l'importanza di provare a ottenere una proroga per i finanziamenti riguardanti il Franchi. "La proroga nasce da un'idea della Fiorentina - ha detto Barone ai microfoni di Sky Sport -, perché noi vorremmo giocare dentro il Franchi durante i lavori. Nella Regione Toscana ci sono cose di cui si parla da secoli, mentre noi a Bagno a Ripoli abbiamo portato una realtà col Viola Park, grazie anche alla collaborazione del sindaco Casini". Barone ha dichiarato poi che nella giornata odierna ha fatto visita allo stadio Braglia di Modena, in quanto potrebbe essere uno degli stadi che ospiterà la Fiorentina durante i lavori. "Abbiamo incontrato la società del Modena circa 9 mesi fa. Abbiamo visto l'impianto e oggi sono stato a vederlo. E' una delle realtà che potrebbe ospitarci. Se la Fiorentina dovrà andare a giocare fuori dal Franchi sarà un danno enorme, cominciando con i tifosi. Dove giocherà la Fiorentina? Non lo so, sicuramente fuori da Firenze sta diventando una realtà. La cosa ideale sarebbe giocare al Franchi durante i lavori. C'è anche il tema di quale stadio ci ospiterà in caso di coppe europee. E' una situazione abbastanza complicata. Ne siamo tutti danneggiati: tifosi, Firenze e noi".

Andrea Guida