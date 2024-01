Sassuolo-Fiorentina: la spinta di 6mila cuori viola per l’Europa. Le ultime sulle formazioni e tv

Reggio Emilia, 6 gennaio 2024 – Serata importante per la Fiorentina, una di quelle che possono rivelarsi fondamentali: spinta da 6mila cuori viola, la squadra di Vincenzo Italiano sfida in trasferta il Sassuolo alle 20.45 (diretta tv su Dazn e Sky).

Anche se non si tratta propriamente di una partitissima, i tre punti in palio valgono doppio per la Fiorentina che vuole proseguire la striscia positiva nella sua marcia verso l’Europa.

Per quanto riguarda le scelte di Italiano, in attacco dovrebbe ritrovare posto dal primo minito Nzola, alle sue spalle Ikoné, Bonaventura e Brekalo.

Probabili formazioni

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Erlic, Ferrari, Toljan; Boloca, Henrique; Berardi, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti. Allenatore: Dionisi

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Brekalo; Nzola. Allenatore: Italiano

Arbitro: Abisso di Palermo