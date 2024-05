Fiorentina, Commisso arrivato a Firenze. Salutata la squadra, sarà al Franchi con il Bruges

Firenze, 1 maggio 2024 - Lo aveva promesso e alla fine è arrivato. Rocco Commisso è riuscito nell'impresa di eludere giornalisti e fotografi e questa mattina è sbarcato a Firenze con un volo diretto da New York. Il patron della Fiorentina, fa sapere il club viola, ha già salutato calciatori, allenatore, staff e dirigenti al Viola Park, poi nel pomeriggio ha seguito in televisione la partita della Fiorentina Femminile che, pareggiando sul campo dell'Inter, ha sancito dopo tre anni il ritorno in Champions League. Con lui la moglie Catherine e il direttore generale Alessandro Ferrari. Commisso, per prima cosa, si è voluto congratulare con le ragazze. "Io e mia moglie Catherine siamo felicissimi per questo splendido traguardo. Siamo appena arrivati questa mattina a Firenze e abbiamo ricevuto questo splendido regalo. Le ragazze hanno disputato sin dall’inizio un campionato eccezionale e, nonostante tutto quello che è accaduto, sono riuscite a portare a termine una stagione sopra le righe. Ringrazio tutti i nostri dirigenti, mister De La Fuente e il suo staff e tutte le ragazze per la qualificazione raggiunta e sono certo che tutti insieme dedichiamo questo risultato a Joe Barone che ha sempre creduto nelle nostre ragazze, non facendo mai mancare il suo sostegno e quello di tutta la Fiorentina. Il Viola Park è stato importantissimo nel raggiungimento di questo traguardo perché ha permesso loro di lavorare con le strutture più all’avanguardia, equiparandole in tutto e per tutto a quelle maschili. Brave ragazze! L’ Europa ci aspetta!". Commisso è atteso domani sera al Franchi per la sfida che la Fiorentina giocherà contro il Club Brugge. Mancava da Firenze dai giorni del lutto per l'addio a Joe Barone, ma in questo momento della stagione non poteva rimanere lontano dalla sua squadra. L'obiettivo di tutti è quello di portarlo ad Atene il prossimo 29 maggio, giorno della finale di Conference League. Prima ci sarà da superare lo scoglio Club Brugge, con Commisso che farà di tutto per garantire il suo appoggio e la sua carica alla squadra. Nella sua parentesi fiorentina dovrà anche risolvere altre questioni, come quella legata all'allenatore del prossimo anno. Da qualche ora serpeggia nell'ambiente la presunta volontà di Commisso di provare a convincere Italiano a restare anche il prossimo anno. Altrimenti, l'impressione, è che il preferito del numero uno gigliato possa essere Alberto Aquilani, ex tecnico della Primavera viola e attuale allenatore del Pisa.