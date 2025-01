Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte: Folorunsho-Marì, ci siamo. Enrique è ancora un sogno

Firenze, 10 gennaio 2025 - Al Viola Park ormai attendono solo il van che porti Folorunsho a Firenze. La giornata di ieri sembrava quella buona, invece c'è stato un nuovo stop imposto da Antonio Conte, che per lasciar partire il centrocampista voleva la certezza del sostituto. In questo senso il nome buono è quello di Philip Billing, centrocampista tuttofare del Bournemouth, salito alla ribalta dopo le complicazioni per Casadei e le alte richieste dell'Empoli per Fazzini. Insomma, un aspetto che non riguarda la Fiorentina e i suoi tifosi, ma per veder sbarcare 'Folo' in città c'era bisogno che qualcuno prendesse il suo posto. A livello di trattativa tutto già impostato, con Pradè che ha concesso al Napoli anche 1 milione di prestito oneroso, mentre il riscatto è fissato a 8 milioni di euro più qualche bonus. Il centrocampista arriverà oggi, 10 gennaio, forse già in mattinata, a Firenze.

Tutto fatto anche sul fronte Pablo Marì. Il calciatore ha già fatto sapere al Monza di voler raggiungere la Fiorentina. La lettera di Galliani ai suoi calciatori ("Chi non crede nella salvezza può andarsene") probabilmente è riferita anche a lui, ormai d'accordo per un biennale con la Fiorentina. D'altra parte c'è da considerare anche la scadenza a giugno del suo accordo con i brianzoli. Da capire soltanto se Moreno sarà parte o meno della trattativa. Da Monza giurano di sì. Sarebbe la contropartita tecnica, poi la Fiorentina verserà anche un piccolo indennizzo in denaro per prelevare il cartellino di Marì. Tempi corti, a ridosso della partita di lunedì sera potrebbe chiudersi il discorso. E poi c'è il sogno Luiz Henrique. Al momento ancora di questo si tratta, seppur la trattativa abbia già avanzato un paio di step. L'offerta della Fiorentina si aggira intorno ai 20 milioni più bonus, il Botafogo continua a chiederne 30. Siamo lontani. Ma gli intermediari sono a lavoro da settimane per limare le distanze. Il calciatore gradirebbe un passaggio in Italia, la Fiorentina ce l'ha nel mirino da mesi. Trattativa lunga, che ci porteremo dietro anche nei prossimi giorni. Quelli che serviranno, tra l'altro, per creargli l'eventuale spazio. Ikoné ha avuto richieste in prestito (tutte respinte), Kouame piace a tanti ma ha un ingaggio pesantissimo. Specialmente il francese la Fiorentina vorrebbe cederlo almeno con un obbligo di riscatto.

Infine Kayode. Il Parma sembra avanti sugli altri. Possibile che alla fine si proceda a uno scambio di prestiti con Coulibaly con l'obiettivo di far giocare titolare il terzino azzurro nella seconda metà del campionato.