Fiorentina, il colpo di mezzanotte. Addio Henrique, tutto su Man. Sanabria il vice Kean

Firenze, 18 gennaio 2025 - Il conto alla rovescia continua. La fine del mercato invernale si avvicina e per la Fiorentina è tempo di cominciare a chiudere il cerchio. Oggi la gara contro il Torino, fondamentale per uscire dalla crisi e riprendere un discorso europeo che per il club di Commisso è fondamentale. Al Franchi, all'ora di pranzo, ci sarà anche modo di far incontrare i dirigenti delle due squadre. In ponte c'è lo scambio tra Sanabria e Kouame, che occuperà le cronache dei primi giorni della settimana. Una volta che l'attaccante ivoriano ha aperto al trasferimento l'affare si è messo in discesa. Sanabria aveva già da giorni dato il suo sì alla Fiorentina. Da limare solo una differenza di poche centinaia di migliaia di euro sui due ingaggi. Ma insomma, l'affare si farà e Palladino avrà così il suo vice Kean. Una punta di ruolo. Che di certo non segna a raffica (altrimenti il Toro se lo sarebbe tenuto) ma può essere utile nella seconda parte della stagione. Kouame saluterà Firenze e proverà a ritagliarsi un ruolo di primo piano in granata. Poi, e qui siamo intorno a martedì, sarà la volta della cessione di Michael Kayode al Brentford. La situazione l'abbiamo raccontata nei giorni scorsi e non è cambiata. La Fiorentina ha deciso di lasciarlo andare, almeno per i prossimi sei mesi. Il Brentford è pronto ad accoglierlo in prestito oneroso (si parla di circa 500.000 euro), resta da capire se le 'Bees' spunteranno anche un diritto di riscatto. Ma l'obiettivo del club viola è comunque quello di mantenere il controllo sul cartellino dell'esterno. Eventualmente ci sarebbe nell'accordo anche un valore di controriscatto. Nella tarda serata di ieri si è capito che Luiz Henrique è destinato a rimanere solo un sogno. L'esterno del Botafogo è in procinto di passare allo Zenit San Pietroburgo per 35 milioni di euro. Offerta impareggiabile per la Fiorentina, che ci ha provato ma si era fermata intorno ai 20 milioni più bonus. A questo punto i viola vireranno già nelle prossime ore su Dennis Man. Il jolly offensivo del Parma (al momento si allena a parte causa mal di schiena) non vede l'ora di sbarcare a Firenze. Ducali che lo valutano 15 milioni, Fiorentina che vorrebbe spenderne 12 più qualche bonus. Ma un accordo si dovrebbe trovare in fretta, non solo per il cartellino ma anche per quanto riguarda lo stipendio del calciatore rumeno. Si entra così nei giorni più caldi del mercato invernale, con la Fiorentina che ha da fare ancora diverse operazioni. E con la beffa Henrique che ormai è a un passo dall'essere certificata.