Fiorentina, beffa Ngonge sul mercato: va al Napoli. Adesso tutto su Ruben Vargas

Firenze, 16 gennaio 2024 – Tra campo e mercato, la Fiorentina prova a muoversi in una doppia direzione: regalarsi un sogno in Supercoppa e rinforzare la rosa a disposizione di Italiano. In questo senso la nottata non è stata particolarmente fortunata. Il Napoli ha affondato il colpo per Cyril Ngonge in maniera pesante, sbaragliando senza se e senza ma la concorrenza della Fiorentina. Offerta di oltre 15 milioni di euro più bonus, cifra nemmeno mai sfiorata dal club viola che si era fermato intorno agli 8 milioni. Manca l’ufficialità ma ormai il calciatore è del Napoli.

Preso atto della situazione, i dirigenti viola sposteranno a questo punto il budget su Ruben Vargas dell'Augsburg. Nelle ultime ore si era capito che la preferenza sarebbe andata a parità di costi all'esterno belga del Verona perché più abituato al calcio italiano e alla Serie A. Potrebbe anche riprendere quota il nome di Bryan Gil, calciatore che la Fiorentina ha chiesto in prestito al Tottenham senza mai ricevere - al momento - un'apertura al prestito. Resta il fatto che Italiano attenda rinforzi in quella zona di campo. Uno, forse anche due. Fino a quel momento non sarà dato il via libera a Brekalo, che oscilla tra Dinamo Zagabria e Salernitana.