Fiorentina-Napoli, l’ultima al “Franchi” vale l’Europa. Probabili formazioni e tv

Firenze, 17 maggio 2024 – Ultima partita stagionale al “Franchi” (e ultima per la leggendaria Curva Fiesole, per il prossimo inizio dei lavori di restyling) con in palio un posto in Europa nella prossima stagione. In quello che è il penultimo turno di campionato, la Fiorentina (53 punti) sfida il Napoli (51 punti) per difendere l’ottavo posto. Vincendo i gigliati sarebbero sicuri almeno di qualificarsi per la Conference League e, dovendo recuperare la trasferta in casa dell’Atalanta, potrebbero teoricamente (molto teoricamente) contendere un posto in Europa League alla Lazio (59 punti). La speranza, ovviamente, è quella di garantirsi stasera l’Europa e poi di accedere all’Europa League vincendo la Conference nella finale di Atene del 29 maggio.

Per questa gara,vero e proprio spareggio contro i campioni d’Italia uscenti ai quali non è rimasto che questo obiettivo, Italiano mette la formazione con i titolari.

PROBABILI FORMAZIONI

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur, Bonaventura; Gonzalez, Beltran, Kouame; Belotti. Allenatore: Italiano. NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. Allenatore: Calzona.

Arbitro: Marchetti di Ostia Lido (Roma)