Fiorentina-Udinese, formazioni ufficiali. Edoardo Bove a bordo campo

Firenze, 23 dicembre 2024 –Battere l’Udinese per riprendere il cammino e regalare ai tifosi un Natale da Champions al terzo posto. E’ l’obiettivo della Fiorentina contro l’Udinese in una sfida comunque insidiosa per la squadra di Palladino.

17:03 Edoardo c'è Accompagnato dall'applauso dei tifosi viola, Edoardo Bove è entrato in campo e si è seduto in panchina 16:43 Formazione dell'Udinese Udinese (3-5-2): Sava; Kristensen, Kabasele, Tourè; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura; Thauvin, Lucca. 16:42 La formazione viola Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Kayode, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Cataldi; Colpani, Beltran, Sottil; Kean.