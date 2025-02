Inter-Fiorentina, i viola sognano il bis. Probabili formazioni e tv

Milano, 10 febbraio 2025 – Quattro giorni dopo la travolgente vittoria viola sull’Inter a Firenze, stasera (ore 20.45, stadio Meazza San Siro, diretta tv su Dazn) la Fiorentina ci riprova, ma è improbabile che ritrovi la squadra nerazzurra inconcludente di 4 giorni fa. Di certo (o almeno con tutta probabilità), quella di stasera sarà una partita diversa e i nerazzurri saranno carichi a mille per ottenere la rivincita e per avvicinare il Napoli a -1.

Stasera, la Fiorentina può utilizzare i nuovi arrivati nel mercato di gennaio (a norma di regolamento giovedì scorso non erra possibile trattandosi del recupero della gara interrotta il 1° dicembre per il malore di Bove) e sarà interessante vedere se mister Palladino confermerà la squadra vincente o se apporterà qualche correttivo, come è possibile.

Probabili formazioni

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, C. Augusto; Thuram, L. Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi.

FIORENTINA (4-4-2): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Folorunsho, Cataldi, Fagioli, Beltran; Gudmundsson, Kean. Allenatore: Raffaele Palladino

Arbitro: il signor La Penna di Roma