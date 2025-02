Fiorentina-Inter, il recupero si gioca senza nuovi acquisti: probabili formazioni e orari tv

Bologna, 5 febbraio 2025 – Fiorentina e Inter si sfideranno due volte in pochi giorni. La beffa del calendario. Giovedì sera si disputa il recupero della partita interrotta per il malore di Bove, si riprenderà dal minuto 16 con una rimessa laterale per i viola, e lunedì a San Siro si giocherà la gara di ritorno, ma con una importante differenza. Al Franchi non potranno essere utilizzati i giocatori acquistati dai due club sul mercato di gennaio, perché sarà possibile schierare solo i tesserati all’epoca dell’interruzione, antecedente alla sessione invernale e dato che la partita era già iniziata, mentre nella gara di ritorno, curiosamente solo quattro giorno dopo, i neo arrivati potranno essere convocati. Per Palladino, dunque, niente Zaniolo, Ndour, Folorunsho, Fagioli e Pablo Marì nella partita di giovedì, mentre Inzaghi non potrà fare affidamento su Zalewski, già decisivo nel derby. Resta una partita di grande importanza, perché l’Inter può togliere l’asterisco dalla sua classifica e agganciare il Napoli in vetta e la Fiorentina può invece raggiungere la Lazio al quarto posto. Dopo questo match rimarrà solo un altro asterisco in classifica tra Bologna e Milan. La partita si sarebbe dovuta disputare a ottobre ma l’alluvione che ha colpito il capoluogo emiliano ha portato il sindaco Matteo Lepore a vietare la regolare disputare della partita che dunque verrà recuperare il 26 febbraio alle 18.45, a meno che il Milan non venga eliminato nei playoff di Champions spostando il match del Dall’Ara il 27 febbraio alle 20.45. Dopo quella data la classifica sarà di nuovo a pari partite tra tutte e venti le squadre di Serie A.

Probabili formazioni

Senza i neo arrivati, Raffaele Palladino avrà rotazioni decisamente corte e qualche valutazione la dovrà fare. In difesa, davanti a De Gea, spazio a Comuzzo, Pongracic e Ranieri, poi sulle fasce Dodò da una parte e Gosens dall’altra, mentre in mezzo spazio ad Adli e Mandragora. In avanti probabile la doppia punta, Beltran e Gudmundsson, a sostegno di Kean. Nell’Inter dovrebbe rientrare Acerbi in difesa con Bisseck e Bastoni braccetti, a centrocampo Dumfries e Dimarco saranno i quinti con Barella, Asllani e Mkhitaryan in mezzo. In avanti dovrebbe ancora una volta toccare alla Thu-La. Fiorentina (3-4-2-1): De Gea, Comuzzo, Ranieri, Pongracic; Dodò, Adli, Mandragora, Gosens; Gudmundsson, Beltran; Kean. All. Palladino. Inter (3-5-2): Sommer, Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Inzaghi.

Dove vederla in tv

Il recupero tra Fiorentina e Inter si gioca giovedì 6 febbraio, con la ripresa dal sedicesimo minuto e con rimessa laterale viola, alle ore 20.45 con doppia diretta tv. Live sulla piattaforma Dazn, che detiene i diritti di tutte le partite di Serie A, ma anche su Sky che trasmetterà il match sui canali Sky Sport 1, 201, Sky Sport Calcio, 202, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K, 213. In streaming su Sky Go. Per quanto riguarda le telecronache, Dazn avrà Pierluigi Pardo e Dario Marcolini mentre Sky avrà Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani.