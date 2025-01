Lazio-Fiorentina, ai viola serve un’impresa. Probabili formazioni e tv

Roma, 26 gennaio 2025 – Serata in salita per la Fiorentina in casa della Lazio, ma anche occasione per riscattarsi, interrompendo la serie negativa (2 punti in 6 partite) e, magari, riprendere a correre. La sfida, come detto, è sulla carta decisamente in salita contro una Lazio forte e determinata, guidata dal tifoso viola Baroni.

La gara si gioca alle 20.45 con diretta tv su Dazn. In attesa di nuovi sviluppi di mercato, il tecnico viola Palladino vuole vedere la reazione dei suoi dopo i (meritati) fischi per il pareggio in casa con il Toro.

In attacco, Kean, avrà alle spalle un probabile tridente con Folorunsho, Gudmundsson e Sottil.

PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Romagnoli, Gila, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. Allenatore: Baroni.

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Mandragora, Adli; Folorunsho, Gudmundsson, Sottil; Kean. Allenatore: Palladino.

Arbitro: Rapuano di Rimini