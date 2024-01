Fiorentina, il colpo di Mezzanotte – Filtrano smentite dal Viola Park. Ngonge e Terracciano resistono

Firenze, 5 gennaio 2024 - In casa Fiorentina quella appena trascorsa è stata la giornata delle smentite. In tempo di mercato non è una novità e sarà il tempo a dire se il club viola ha voluto giocare a carte scoperte o se dietro le smentite di rito c'è anche la volontà di giocare in modo un po' più strategico. Tant'è. Oggi è giusto attenersi a quelle che sono le informazioni filtrate dal Viola Park, secondo le quali la Fiorentina non avrebbe fra i propri obiettivi Jan-Niklas Beste e Calvin Stengs. Se per il secondo si è sempre parlato di trattativa completamente in salita, per il primo sembrava che gli abboccamenti iniziali avessero spianato la strada per una contrattazione un po' più agevole. Invece no, almeno secondo la Fiorentina. Nomi da cancellare completamente? Aspettiamo, il calciomercato è sempre imprevedibile e i ribaltoni sono dietro l'angolo. Giusto lo scorso gennaio la società smentì in modo netto l'operazione Brekalo per poi affondare il colpo e portarlo a Firenze. Ma ovviamente fa parte del gioco.

Per restare all'esterno offensivo - ma se dovesse andare via Brekalo ne arriverebbero due - non è stato smentito invece il nome Cyril Ngonge, uno che piace a Italiano perché può giocare esterno e anche vicino alla punta di riferimento. Al 'Franchi', poche settimane fa, sbagliò l'impossibile davanti a Terracciano (Pietro), ma è un calciatore che i dirigenti viola apprezzano. Costo di circa 10 milioni di euro, con la situazione finanziaria del Verona ormai nota a tutti. Sul calciatore belga c'è l'interesse di diversi club. Aston Villa in primis. Ma la Fiorentina negli ultimi giorni sembra aver instaurato un buon rapporto con l'Hellas e con l'entourage del calciatore. L'impressione però è Barone e Pradè stiano lavorando su altri nomi non usciti a livello mediatico. Ngonge più un eventuale 'Mister x' potrebbero rinforzare il pacchetto degli esterni, con Brekalo alla Dinamo Zagabria negli ultimi giorni di mercato.

Sull'asse Firenze-Verona corre anche il nome di Filippo Terracciano. Ne abbiamo parlato ieri, il jolly gialloblù piace proprio per la sua duttilità. La Fiorentina pensa al presente ma non può non ragionare anche sul futuro, quando lì a destra avrà Dodo e Kayode a pieno regime. Terracciano gioca anche da mezzala, all'occorrenza può andare a sinistra. Insomma, un investimento che sarebbe al sicuro e che non intralcerebbe i due terzini destri. Ieri anche il suo agente, Andrea D'Amico, ha smentito di aver avuto contatti con la Fiorentina. Torniamo al gioco delle parti di cui sopra. Filippo Terracciano è un calciatore che interessa al club viola. Potrà anche non arrivare mai a Firenze, ma sicuramente è apprezzato.