Palladino: "Giocherà la squadra migliore. Dispiace per Gud, ma abbiamo alternative"

Firenze, 23 ottobre 2024 - Raffaele Palladino è intervenuto in conferenza stampa da San Gallo per presentare la seconda gara di Conference League contro il club elevetico. Si parte del rischio di sottovalutare l'avversario. "La parola sottovalutare i miei ragazzi non la conoscono. Chi gioca sa che deve dare il 100%, loro giocano in casa con lo stadio pieno. Dovremo dare battaglia, ma questo è un grande gruppo con grandi uomini. Sono sicuro che ci caleremo subito in questa partita complicata".

E' previsto un turnover massiccio?

"Domani scenderà in campo la formazione migliore, quei giocatori che ritengo possano mettere in difficoltà il San Gallo. Loro hanno giocatori bravi".

Come avete preso lo stop di Gudmundsson?

"Non l'abbiamo presa bene. Ci dispiace averlo perso, ma abbiamo un grande staf medico, ci vorrà un po' di tempo ma recuperà il prima possibile. In quella posizione possono giocare Beltran, all'occorrenza anche Kouame, Bove, Adli... I giocatori ci sono. L'importante è avere giocatori intelligenti come i miei. Poi in base all'avversario decideremo chi farci giocare in quella posizione".

Cosa è successo nell'intervallo contro la Lazio?

"Non leggo le critiche e i commenti. Ho questa forza di stare concentrato sul lavoro. Sono in questo mondo da vent'anni. Ho equilibrio e la squadra sta dimostrando di averne. Si passa troppo in fretta dalla depressione all'entusiasmo. Bisogna essere equilibrati, abbiamo perso solo una partita. Era solo questione di tempo. Continuiamo così, non ci sono segreti. Ancora non abbiamo fatto niente. L'importante è continuare a crescere e conoscersi".

Alcuni calciatori non hanno sfruttato la chance contro i New Saints?

"Siamo al 23 ottobre. Dal primo settembre ho visto i progressi di ogni singolo calciatori. Amo tutti i giocatori che ho nella rosa. Vedo crescita di squadra, non è vero che con i New Saints non hanno sfruttato l'occasione, lì ancora la squadra non girava. Adesso sì, sono sicuro che domani chi giocherà farà una grande prestazione".

Sembra proprio che abbiate trovato equilibrio…

"La parola equilibrio mi piace molto. Io la utilizzo tanto, anche voi dateci una mano e cerchiamo di utilizzarla tutti... Piano piano siamo arrivati a un equilibrio con e senza palla. Attacchiamo e difendiamo in tanti. La bravura dei ragazzi è stata quella di trovare la giusta sintonia tra di noi".

Ricordate la sfida tra Italia e Svizzera all'Europeo? Cosa sceglie tra coppa e campionato?

"Ricordiamo molto bene il campionato europeo... Domani dobbiamo avere lo spirito giusto, sappiamo che ci metteranno in difficoltà. Da piccolo venivo spesso in Svizzera, conosco il loro spirito. Cercheremo di fare del nostro meglio. Coppa Italia, campionato e Conference, cosa è più importante? Tutte".

C'è qualche tabella che ha studiato per motivare i giocatori, come l'ultima mostrata da Dodo?

"Spesso uso le tabelle per stimolare il gruppo anche se sono tutti super professionisti. Stimolarli sui giorni liberi è importante, a me da calciatore piaceva questa cosa. A volte ci inventiamo queste cose, a volte altre. Credo anche che debbano rimanere all'interno dello spogliatoio, lo sa anche Dodo...".

Alessandro Latini