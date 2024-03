Fiorentina, guida al sorteggio: a Nyon si fa la strada verso Atene. Aston Villa da evitare

Firenze, 14 marzo 2024 - Torna protagonista nell'urna di Nyon la Fiorentina e lo farà per l'ultima volta nella stagione. Alle 14.00 di venerdì 15 marzo infatti, si delineerà il cammino delle magnifiche otto della competizione verso la finale di Atene del prossimo 29 maggio. Prima l'accoppiamento dei quarti di finale, poi saranno estratte anche le partite che daranno vita più avanti alle due semifinali.

Insomma, il pareggio contro il Maccabi Haifa ha proiettato la Fiorentina nella dimensione finale della competizione. Dai quarti di finale in poi comincia un torneo diverso, con squadre di un certo prestigio.

A livello regolamentare il sorteggio è assolutamente facile: otto palline nell'urna, ognuna con il nome di una squadra rimasta in gioco. Tutti possono pescare tutti, non ci sono teste di serie. Chi viene pescato per primo gioca in casa l'andata, viceversa la seconda pescata gioca in casa il ritorno. Da questo turno in poi si possono affrontare squadre della stessa nazione e club che si sono già affrontati nella fase a gironi (valeva anche per gli ottavi). Entrambi non sono casi che riguardano la Fiorentina. Non ci sono altre italiane nel torneo e il Ferencvaros è già stato eliminato negli spareggi di febbraio.

A livello formale, oltre che i quarti e le due semifinali, sarà sorteggiato anche chi giocherà in casa nella finale dell’Agia Sophia di Atene, mercoledì 29 maggio 2024, a partire dalle ore 21.

LE DATE - I match dei quarti di finale di Europa Conference League sono in programma l’11 (andata) e il 18 aprile 2024 (ritorno), le semifinali sono previste il 2 maggio (andata) e il 9 maggio 2024 (ritorno).

DOVE VEDERLO IN TV E IN STREAMING - Il sorteggio sarà disponibile in diretta televisiva su SkySport 24 e in streaming sul sito ufficiale della UEFA, su Now TV, SkyGo e Prime Video. Potrete seguire tutto in tempo reale anche sul nostro sito.

LE AVVERSARIE - Veniamo dunque alle possibili avversarie della Fiorentina. Lo spauracchio numero uno rimane l'Aston Villa, che dopo lo 0-0 dell'andata ha fatto un sol boccone dell'Ajax (4-0). Per i bookmakers i 'Villans' sono i favoriti per vincere la coppa. A ruota c'è la Fiorentina. Nell'urna anche il Lilla, che aveva ipotecato la qualificazione all'andata contro lo Sturm Graz. E ancora il Fenerbahce e il Paok Salonicco (autore dell'impresa di giornata per la clamorosa rimonta sulla Dinamo Zagabria (3-0 / 5-1); il Viktoria Plzen che ha battuto il Servette ai rigori dopo due partite senza gol; il Club Brugge e l'Olympiakos, che ha ribaltato l'1-4 subito al Pireo dal Maccabi Tel Aviv ed è andato a vincere in Serbia (campo neutro) per 6-1 con gol nei supplementari del 34enne ex viola Stevan Jovetic.

In ordine, per coefficiente di difficoltà, il riepilogo delle possibili avversarie:

- Aston Villa *****

- Lilla ***

- Fenerbahce ***

- Olympiakos ***

- Club Brugge **

- Paok Salonicco **

- Viktoria Plzen *