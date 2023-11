Scommesse, Florenzi indagato dalla Procura di Torino: come Zaniolo

Secondo fonti riportate dall’agenzia di stampa Agi, anche l’esterno del Milan Alessandro Florenzi sarebbe indagato dalla Procura di Torino nell’ambito dell’inchiesta che ha già portato alla squalifica sportiva di Nicolò Fagioli e Sandro Tonali, e al coinvolgimento di Nicolò Zaniolo.

L’accusa nei confronti di Florenzi sarebbe quella di “Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa”, mossa dai pm di Torino al campione d'Europa con la Nazionale Italiana. Tecnicamente all’atleta è stata contestata la “fattispecie prevista all'art. 4 della legge 401 del 1989”. Ovvero la stessa per cui è indagato Nicolò Zaniolo, ex romanista come Florenzi, oggi all'Aston Villa. Va detto che Zaniolo ha sempre negato di aver puntato su partite di calcio, pur ammettendo di aver fatto giocate su siti illegali.

Diversa è la posizione di Fagioli e Tonali, invece: hanno confessato di aver fatto puntate anche sul calcio e per questo motivo sono già stati squalificati, dopo aver fatto ricorso al patteggiamento, da parte della Figc: 7 mesi più 5 di incontri pubblici, Tonali 10 mesi. Sul piano sportivo scommettere è vietato, diverso è il percorso delle indagini sul piano penale, nelle quali Fagioli e Tonali sono ancora coinvolti e indagati nello stesso procedimento che ora comprende anche il nome di Florenzi.