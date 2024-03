Serie A, Hellas Verona-Milan: probabili formazioni, orari e dove vederla in TV

Verona, 16 marzo 2024 – Conquistato il passaggio ai quarti di finale di Europa League, dove i rossoneri incontreranno la Roma in un derby tutto italiano, il Milan può nuovamente concentrarsi in esclusiva sul campionato almeno per qualche settimana. Già domani, domenica 17 marzo, i rossoneri – che con il successo sull’Empoli e il concomitante pareggio della Juventus contro l’Atalanta hanno superato i bianconeri issandosi al secondo posto – alle ore 15 andranno a far visita a un Hellas Verona in piena lotta salvezza (match in diretta in esclusiva su DAZN): “Quando si gioca contro squadre come il Milan – ha spiegato in conferenza stampa il tecnico degli scaligeri Marco Baroni – è sempre difficilmente. I rossoneri stanno attraversando un grande momento. Ho grande stima di Pioli ma noi dovremo cercare di guardare soltanto in casa nostra. Sarà necessario fare la nostra miglior partita e forse non sarà nemmeno sufficiente. Dovremo cercare di giocare a duemila all’ora. Nutriamo grande rispetto per il Milan, che ha grandi campioni in grado di decidere una gara con una giocata. Bisogna però difendere e giocare di squadra in queste gare”. In casa Hellas quasi certa la presenza dal 1’ di Folorunsho, che nei prossimi giorni si unirà alla Nazionale azzurra di Luciano Spalletti: “Si è conquistato questa chiamata con il duro lavoro. Gli atleti si guadagnano tutto questo con il presente. Siamo molto fieri come squadra e come club ma adesso bisogna concentrarsi esclusivamente sulla gara di domani.

Le possibili scelte di Baroni e Pioli

Il tecnico degli scaligeri Baroni dovrebbe puntare sul 4-2-3-1 e su un undici titolare del tutto analogo a quello che domenica ha piegato il Lecce 1-0. La sola novità sarà il ritorno di Dawidowicz nel pacchetto arretrato davanti a Montipò. Il polacco sarà affiancato da Tchatchoua, Magnani e Cabal. Davanti alla difesa ci sarà invece il tandem formato da Duda e Serdar, mentre Suslov, Folorunsho – come sottolineato, fresco di convocazione nella Nazionale italiana – e Lazovic agiranno alle spalle della punta che dovrebbe essere Noslin. Schieramento a specchio, come oramai di consueto, per il Milan di Stefano Pioli che dovrebbe optare per qualche cambio rispetto al match di Europa League contro lo Slavia Praga: la buona notizia per il tecnico rossonero è il pieno recupero di Mike Maignan che difenderà quindi regolarmente i pali della porta rossonero e sarà protetto da una linea a quattro formata da Florenzi – reduce dal turno di squalifica scontato in Europa League -, Tomori, Thiaw (in vantaggio su Gabbia) e Theo Hernandez. Davanti alla difesa tornerà poi l’accoppiata formata da Bennacer e Reijnders, mentre l’inossidabile terzetto composto da Pulisic, Loftus-Cheek e Leao dovrebbe agire a supporto della punta che potrebbe essere Jovic, per dare un po’ di riposo a Giroud.

Orari e dove vedere la gara in TV: la partita Hellas Verona-Milan, valida per il 29° turno del campionato di Serie A di calcio, sarà trasmessa domenica 17 marzo, alle ore 15, in esclusiva su DAZN.

Probabili formazioni

Hellas Verona (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Magnani, Dawidowicz, Cabal; Duda, Serdar; Suslov, Folorunsho, Lazovic; Noslin. All. Baroni

Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Thiaw, Tomori, Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli