Verona-Sassuolo 1-0, Swiderski stende Ballardini. Infortunio serio per Berardi

Verona, 3 marzo 2024 - Colpaccio salvezza dell'Hellas Verona. I gialloblù si impongono nello scontro diretto con un Sassuolo che incappa nel quarto stop consecutivo: allo stadio "Bentegodi" la gara termina sull'1-0, con Swiderski a regalare tre punti di fondamentale importanza agli scaligeri, che lasciano la terzultima e la penultima posizione in classifica, dove adesso si trovano la squadra neroverde e il Cagliari. Comincia male l'avventura di Ballardini sulla panchina degli emiliani, che oltre al match perdono pure Berardi - appena tornato in campo - per un bruttissimo infortunio al tendine d'Achille (sospetta rottura). Infortunio che potrebbe mettere a serio rischio la partecipazione del numero 10 al prossimo Europeo.

Le scelte dei due allenatori

Verona (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Coppola, Dawidowicz, Cabal; Duda, Serdar; Lazovic, Suslov, Noslin; Henry. All. Baroni. Sassuolo (4-3-3): Consigli; Pedersen, Ferrari, Erlic, Doig; Henrique, Boloca, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Ballardini.

Primo tempo a reti bianche

Nonostante la posta in palio sia davvero alta, entrambe le formazioni cominciano con un atteggiamento propositivo. Sia i padroni di casa che gli ospiti provano a rendersi pericolosi: la prima vera occasione capita a Thorstvedt sul cross di Berardi, con la conclusione del classe '99 norvegese a impegnare Montipò. La risposta dell'Hellas si registra al 27' ed è rappresentata dal tiro dalla distanza di Henry, che per poco non inquadra il bersaglio grosso. Passano cinque minuti ed è ancora Verona: Suslov prima e Cabal chiamano in causa un reattivo Consigli, alla 500esima presenza nel massimo campionato. Altre emozioni non se ne vivono più nella frazione d'apertura, che va così in archivio sullo 0-0.

L'infortunio di Berardi

In avvio di ripresa, Consigli viene nuovamente sollecitato da Suslov, con il portiere del Sassuolo a bloccare a terra. Ben più insidiosa al 51' la punizione di Berardi, che termina di un soffio sul fondo. Poco dopo il numero 10 neroverde è costretto a lasciare il campo a causa di un infortunio serio al tendine d'Achille. Una pessima notizia per la compagine di mister Ballardini, che aveva appena ritrovato il proprio punto di riferimento offensivo. Al posto di Berardi ecco Castillejo. Nonostante l'uscita del classe '94, la formazione emiliana continua a premere in questa fase della gara. Le retroguardia scaligera viene sollecitata costantemente, ma non concede particolari palle gol agli avversari.

La decide Swiderski

La truppa di mister Baroni resta in attesa della ripartenza buona, che puntualmente arriva all'80': la palla persa sanguinosa di Henrique dà la possibilità a Bonazzoli di lanciare Swiderski, che da solo contro Consigli non sbaglia, sbloccando il risultato. La reazione del Sassuolo è inconsistente e così dopo cinque minuti di recupero è festa grande per l'Hellas.

Il tabellino

Verona (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua (89′ Magnani), Coppola, Dawidowicz, Cabal; Serdar, Duda; Noslin (59′ Mitrovic), Suslov (89′ Rúben Vinagre), Lazovic (66′ Bonazzoli); Henry (66′ Swiderski). A disposizione: Chiesa, Perilli, Belahyane, Tavsan, Centonze, Dani Silva, Dani Silva, Charlys. All. Baroni.

Sassuolo (4-3-3): Consigli, Pedersen, Erlic, Ferrari, Doig, Henrique, Boloca (66′ Racic), Berardi (59′ Castillejo), Thorstvedt (80′ Volpato), Laurienté, Pinamonti (80′ Mulattieri). A disposizione: Pegolo, Cragno, Kumbulla, Toljan, Missori, Lipani, Bajrami, Obiang, Ceide, Defrel. All. Davide Ballardini.

Reti: 79′ Swiderski.

Arbitro: Sig. Maresca di Napoli; assistenti: Sig. Tolfo di Pordenone e Sig. Perrotti di Campobasso; IV Uomo: Sig. Fourneau di Roma 1; VAR: Sig. Doveri di Roma 1 e Sig. Paterna di Teramo.

Ammoniti: 47′ Henrique (S), 51′ Dawidowicz (H), 69′ Castillejo (S), 80′ Serdar (V), 89′ Coppola (V).

