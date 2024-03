Berardi si rompe il tendine d’Achille, sfuma il sogno Europei

Verona, 3 marzo 2024 - Sfumato il sogno Europei per Domenico Berardi. L’attaccante del Sassuolo si è rotto il tendine d’Achille della gamba destra durante la partita Verona-Sassuolo e ha lasciato lo stadio Bentegodi in lacrime sorretto dai sanitari. Il giocatore rientrava in campo dopo un mese e mezzo di stop. Una perdita importante per il Sassuolo e per l'Italia.

L'infortunio è avvenuto al 15' della ripresa del match tra Verona e Sassuolo.