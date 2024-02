Inter-Atletico Madrid oggi: come giocheranno gli spagnoli. Le ultime sulle formazioni e dove vedere la partita in tv

Milano, 20 febbraio 2024 - Alle ore 21, allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro, l'Inter si gioca una buona fetta di qualificazione ai quarti di finale di Champions League contro l'Atletico Madrid. Dopo aver archiviato velocemente la pratica Salernitana in campionato, gli uomini di Simone Inzaghi tornano con la testa alla Champions per affrontare una squadra ostica. L'obiettivo dei nerazzurri è continuare la cavalcata nella massima competizione europea, magari togliendosi le stesse soddisfazioni dell'anno precedente, anche se il primo vero obiettivo societario è la conquista della seconda stella. Dall'altra parte c'è l'Atletico Madrid. Dimentichiamoci la versione molto italiana con tanto catenaccio e ripartenze che aveva contraddistinto la prima parte dell'avventura del Cholo Simeone sulla panchina dei Colchoneros. L'Atletico gioca un calcio fatto di tanto fraseggio, con molta più qualità in mezzo al campo rispetto al passato, e non ha paura di riversarsi in avanti con tanti uomini. Il modulo di partenza spesso è il 3-5-2 con gli esterni Reinildo e Molina, quest'ultimo vecchia conoscenza della Serie A, che sono bravi sia in fase di spinta offensiva che quando c'è bisogno di ripiegare. Davanti la fantasia e il talento di Griezmann, unito all'exploit di Morata (questa sera assente, ma in recupero) e alla forza di Depay sono caratteristiche che fanno dell'Atletico una squadra assolutamente da rispettare e temere. Insomma, lo spettacolo in questo ottavo di Champions League '23/'24 è assicurato. A livello di numeri la storia non sorride all'Inter, anche se bisogna precisare che tra le due squadre c'è stato un solo precedente. Finale di Supercoppa Europea del 2010, l'Inter del triplete perse 2-0 contro l'Atletico, decisive le reti di Reyer e Aguero. L’Inter era quella di Benitez e gli eroi del triplete iniziavo a sentire il peso dei tanti chilometri percorsi, dall'altra parte sulla panchina dei colchoneros c’era Quique Sanchez Florez.

Probabili formazioni

Dopo aver dominato il match di campionato con la Salernitana, facendo anche un po' di turnover, Simone Inzaghi è pronto a rilanciare tutti i titolarissimi per questa sfida fondamentale. Torna Dimarco a sinistra, intoccabili come al solito Lautaro e Thuram davanti, ma anche Mkhitaryan e Barella a centrocampo. Nel mezzo è tutta roba di Calhanoglu che agirà davanti al trio difensivo composto da Pavard, De Vrij e Bastoni. Acerbi non è ancora al meglio, difficile, praticamente impossibile, il suo impiego al posto del centrale olandese. Dall'altra parte, sponda Atletico, la situazione è molto simile a quella dell'Inter: i Colchoneros arrivano da una agevole vittoria in Liga (5-0 contro il Las Palmas) dove Simeone ha potuto tenere a riposo Antoine Griezmann. Il francese tornerà a guidare l'attacco degli spagnoli e vicino a lui uno tra Llorente e Depay. In campionato l'olandese è partito dalla panchina, dunque Llorente da seconda punta, ma un'alternativa tattica sarebbe quella di partire con Depay davanti, con Marcos Llorente che scalerebbe a centrocampo assieme a Koke e De Paul. Al momento, questa opzione più offensiva è la meno probabile. Sicuro assente è Alvaro Morata visto l'infortunio al ginocchio, l'attaccante ex Juve sarà comunque tra i convocati, ma un suo utilizzo è molto poco probabile. In difesa ci sarà Hermoso sul centro sinistra, con Witsel e Gimenez a completare il reparto a 3, con ballottaggio Reinildo-Lino per il ruolo di esterno sinistro.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

Atletico Madrid (3-5-2): Oblak; Witsel, Gimenez, Hermoso; Molina, De Paul, Koke, Saul, Reinildo; Llorente, Griezmann

Dove vedere la partita in tv

Il calcio d'inizio dell'andata degli ottavi di finale di Champions League tra Inter e Atletico Madrid è previsto alle ore 21 allo stadio Meazza di San Siro. La partita verrà trasmessa in diretta tv sia in chiaro che a pagamento. Live su Canale 5 e in streaming su Infinity e su Mediaset Play. Mentre per quanto riguarda le Pay tv, è possibile seguire il match su Sky Sport 1 (canale 201) e Sky Sport (canale 253). Inoltre la gara sarà trasmessa anche in diretta streaming con Sky Go su pc, notebook e su smartphone e tablet. Match anche su Now TV.