Juve, Koopmeiners costa 60. Occhio a United-Bremer

Torino, 20 febbraio 2024 - Mentre la Juve cerca di ritrovare la rotta verso il secondo posto, si ragiona sul futuro tra ciò che è sostenibile a bilancio e ciò che è necessario fare per rendere la rosa competitiva su tre fronti. Cristiano Giuntoli valuta sui tre reparti, tra rinnovi, giocatori eventualmente da sacrificare e altri da acquistare sul mercato. E se dal Frosinone in avanti la marcia dovrà riprendere, il Milan ha mancato l’occasione a Monza e da dietro Atalanta e Bologna sono in risalita, in ottica di giugno il direttore tecnico sta già da tempo imbastendo la sua strategia.

Koopmeiners primo obiettivo: servono 60 milioni

Si parte dal centrocampo con due profili sensibili per Giuntoli e Allegri, se rimarrà. In attesa di capire cosa sarà di Rabiot, c’è in ballo un contratto in scadenza e un Barcellona in agguato, il direttore tecnico bianconero continua a lavorare alla pista Teun Koopmeiners. Il mediano olandese dell’Atalanta è il primo obiettivo della lista, ma costa tanto. Probabilmente non è tanto un problema convincere il giocatore, quanto la Dea stessa. Perno indiscusso di Gasperini, e nell’ottica di una qualificazione in Champions, l’Atalanta è pronta a sparare alto per il cartellino dell’ex Az Alkmaar. Servono circa 60 milioni di euro. Come arrivarci? A bilancio serve sostenibilità, quindi un paio di plusvalenze possono aiutare. Occhi allora su Iling Junior e forse Matias Soulè, ma il grosso potrebbe arrivare da Federico Chiesa se non dovesse scattare il rinnovo con adeguamento di ingaggio. Un altro nome interessante a centrocampo è Lewis Ferguson del Bologna, ormai leader inamovibile della squadra allenata da Thiago Motta (altro nome che circola attorno alla Juve). Anche in questo caso i costi sono alti, perché difficilmente si scenderà sotto i 40 milioni di euro.

Occhio a Bremer

Non solo mercato in entrata. La Juve dovrà difendersi da qualche assalto estero. Detto di Rabiot, se non rinnoverà arriveranno offerte da Barcellona e Bayern, c’è anche la posizione di Bremer da consolidare e blindare. Sul difensore brasiliano, di gran lunga il migliore del reparto, è piombato il Manchester United, a caccia del ritorno ad alti livelli sia in Premier che in Europa. Bremer piace molto a Ten Haag, se rimarrà, e in estate potrebbe arrivare una offerta corposa a casa Juve. Giuntoli che farà? Lascerà prendere corpo a una plusvalenza o deciderà di tenere il miglior difensore in rosa? Dipenderà dall’offerta. I Red Devils vogliono pescare in Italia e stanno facendo concorrenza alla Serie A su un altro giocatore di grande interesse: Joshua Zirkzee. L’attaccante olandese è letteralmente sbocciato al Bologna, che lo valuta oltre 60 milioni di euro, ma su di lui c’è una clausola rescissoria riservata al Bayern da 40 milioni. Lo cerca anche il Milan, ma se si sale di prezzo sopra i 60 milioni il mercato italiano rischia di essere tagliato fuori. Lo United sarebbe pronto a mettere sul piatto 50 milioni. La Juve che farà? Dipenderà da Vlahovic, anche per lui serve il rinnovo, mentre è certa la permanenza di Kenan Yildiz. Leggi anche - Tennis, Berrettini rientra a Phoenix: "Ho sofferto. Jannik una spinta"