Barella si ferma, infortunio muscolare: l’Inter perde il centrocampista fino a dopo la sosta

Milano, 24 settembre 2024 – Le scorie negative del derby di Milano arrivano fino alla giornata di oggi. L'Inter è tornata ad allenarsi dopo una giornata di riposo concessa da Simone Inzaghi, ma alla seduta non ha partecipato Nicolò Barella, uscito nel secondo tempo della sfida col Milan per un fastidio muscolare. Problema che ha consigliato al centrocampista e allo staff medico di esentare il giocatore dalla seduta mattutina per sottoporsi a una serie di esami, il cui esito ha purtroppo riportato una distrazione al retto femorale della coscia destra. .

Verso Udine

Il giocatore sarà quindi indisponibile per la partita di sabato prossimo alle 15 in casa dell'Udinese, nella quale l'Inter dovrà riscattare la sconfitta patita nella stracittadina al termine di una prova scialba, pochi giorni dopo averne sfoderata una molto positiva in casa del Manchester City. Le condizioni di Barella verranno rivalutate la prossima settimana ma difficilmente il giocatore tornerà in campo prima della sosta per le Nazionali, prevista dopo Inter-Torino del 5 ottobre.

Pur non essendoci al momento altre defezioni da segnalare (se non quella di lungo corso di Buchanan) è possibile che Inzaghi metta mano alla formazione iniziale per dare spazio a giocatori più freschi o comunque in una condizione fisica migliore.