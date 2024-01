Buchanan-Inter, tutto fatto: il giocatore sarà domani a Milano

Milano, 2 gennaio 2024 – L'Inter ha acquistato a titolo definitivo Tajon Buchanan. Mancano solo i crismi dell'ufficialità, che arriverà dopo lo sbarco a Milano previsto per domani e le visite (seguite dalla firma sul contratto) che dovrebbero esserci già giovedì 4 gennaio. L’esterno canadese, il primo del suo paese a vestire la maglia dell’Inter, potrebbe quindi già essere a disposizione di Simone Inzaghi nel giorno dell'Epifania per la gara delle 12.30 contro l'Hellas Verona.

Buchanan costerà al club di via della Liberazione sette milioni di euro più bonus per arrivare attorno a quota 10. Sostituirà il “buco” nella rosa lasciato da Juan Cuadrado, operato nelle scorse settimane al tendine d’Achille e il cui rientro è previsto non prima di aprile.

Oggi potrebbero arrivare notizie importanti anche per quel che riguarda Federico Dimarco e Lautaro Martinez, assenti nella trasferta dello scorso fine settimana a Genova. I due giocatori stanno provando a recuperare per potersi allenare in gruppo ed essere quindi tra i convocati, da capire quale potrà essere il minutaggio a disposizione avendo entrambi saltato le ultime due partite.