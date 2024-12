Inter-Como, Inzaghi con problemi in difesa. Probabili formazioni e orari tv

Milano, 22 dicembre 2024 – Un derby lombardo che manca in Serie A da oltre 20 anni. Simone Inzaghi contro Cesc Fabregas, con due obiettivi diversi. Il treno Scudetto per l’Inter, la salvezza per il Como che arriva a San Siro con il carico di entusiasmo per la vittoria sulla Roma. I nerazzurri, invece, hanno rifilato un set alla Lazio e probabilmente c’è una prima scrematura nel treno tricolore che ha visto il Napoli passare a Genova. Insomma, partita di grande interesse e che l’Inter non può sottovalutare perché i lariani hanno dimostrato di potersela giocare con le big dato che in stagione hanno sconfitto Atalanta e Roma. La squadra di Inzaghi ha 34 punti in classifica, frutto di 10 vittorie, 4 pareggi e una sconfitta, mentre il Como è sedicesimo con 15 punti e uno score di 3 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte, con un solo punto di vantaggio sul terzultimo posto occupato dal Cagliari di Nicola. Il problema per i nerazzurri sono gli acciacchi difensivi, con il rischio di avere quattro giocatori fuori.

Probabili formazioni

Inzaghi ha ruotato gli uomini giovedì in Coppa Italia e così può schierare i titolari contro i lariani, ma ci sono giocatori in non perfette condizioni. Meno rotazioni dietro, con Pavard e Acerbi non pronti, in più Darmian e De Vrij non sono al meglio, così spazio a Bisseck e Bastoni mentre l’olandese ci proverà, in fascia torneranno Dimarco e Dumfries. A centrocampo, manco a dirlo, Calhanoglu perno con Mkhitaryan e Frattesi mezze ali, Barella non è al meglio. Davanti la Thu-La. Fabregas con il 4-2-3-1 con l’eterno Reina in porta, davanti a lui Van der Brempt, Goldaniga, Kempf e Barba, a centrocampo l’esperienza di Sergi Roberto con Engelhardt, mentre gli esterni di attacco sono Strefezza e Fadera. Centravanti il gallo Belotti supportato alle spalle da Paz.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Inzaghi. Como (4-2-3-1): Reina; Van Der Brempt, Goldaniga, Kempf, Barba; Sergi Roberto, Engelhardt; Strefezza, Nico Paz, Fadera; Belotti. All. Fabregas.

Precedenti

Sono 35 i precedenti totali tra Inter e Como con 23 vittorie nerazzurre, 6 pareggi e 6 vittorie lariane. Il primo precedente risale al giorno di Natale del 1949 con la vittoria esterna dei meneghini per 1-5. Inter e Como torneranno ad affrontarsi in Serie A a distanza di 21 anni e 282 giorni, ovvero dal 16 marzo 2003: vittoria del club meneghino per 4-0 al Meazza (doppietta di Vieri e reti di Di Biagio e Batistuta) con Hector Cuper allenatore. L’Inter ha vinto tutte le ultime sette sfide contro il Como in Serie A, solo contro il Pescara (otto) i nerazzurri hanno una striscia aperta più lunga di successi consecutivi nel torneo. Dopo aver perso il primo match casalingo contro il Como in Serie A (1-2 il 14 maggio 1950), l’Inter ha vinto tutte le successive 12 gare interne contro i lariani nel torneo: i nerazzurri potrebbero ottenere 13 successi casalinghi di fila contro una singola avversaria per la prima volta nel massimo campionato. L’ultima vittoria del Como contro l’Inter risale al 15 dicembre 1985 per uno a zero in casa con gol di Stefano Borgonovo. Era l’Inter di Mario Corso con Rummenigge, Altobelli e Fanna nel reparto avanzato.

Le parole di Inzaghi

Parte dall’emergenza difensiva la chiacchierata di Simone Inzaghi alla viglia della partita. Bisseck è stanco, De Vrij e Darmian sono in dubbio: “Non avremo Pavard e Acerbi, oggi hanno avuto problemi De Vrij e Darmian e dobbiamo valutare domani. Qualche speranza c’è. Chiederemo un sacrificio ma siamo senza quattro difensori”. E guai a sottovalutare il Como, infatti Inzaghi chiede massima concentrazione: “Siamo consapevoli delle difficoltà della gara – ancora il tecnico – Loro sono una ottima squadra, con grande organizzazione e qualità. Fabregas sta mostrando le sue qualità e per noi sarà una partita difficile”. Lo spauracchio principale sarà ovviamente Nico Paz: “Un giocatore di grande qualità, farà una grandissima carriera – la risposta di Inzaghi – Non lo conosco personalmente ma me ne hanno parlato bene anche umanamente. Il Como è squadra tecnica e con principi chiari. Non sono stati premiati dai risultati, ma l’ultima gara con la Roma è stata fatta benissimo”. In casa Inter, invece, si parla del rinnovo Inzaghi. L’allenatore spera di rimanere in nerazzurro ancora a lungo: “Il desiderio è quello, qui sto bene e mi sento apprezzato – il messaggio di Simone – C’è condivisione e speriamo di migliorare ancora e l’obiettivo è rimanere tanti anni. Ma so che nel calcio i giudizi cambiano in fretta”.

Le parole di Fabregas

Su sponda lariana ha parlato Fabregas, che vede la partita con l’Inter come un sogno: “Partita contro una grande squadra, tra le tre più forti d’Europa. Per noi è un sogno giocare contro di loro e dovremo mantenere il nostro stile. Non possiamo fare solo una partita difensiva. Dovremo essere al 70% difensivi e al 30% offensivi. Servirà l’esperienza dei giocatori più maturi”.

Dove vederla in tv

Inter-Como si gioca lunedì 23 dicembre come posticipo della diciassettesima giornata di Serie A. Teatro lo stadio Meazza in San Siro, Milano con calcio d'inizio alle 20.45. Prevista la doppia diretta tv. Live sulla piattaforma Dazn con telecronaca di Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni. Diretta su Sky sui canali Sky Sport 1, 201, Sky Sport Calcio, 202, Sky Sport 4K, 213, e Sky Sport 252 con telecronaca di Riccardo Gentile e Beppe Bergomi. In streaming su Sky Go e Now Tv.