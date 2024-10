Dumfries: “Voglio restare all'Inter, ma giocando di più”

Milano, 12 ottobre 2024 – Una volta di più, Denzel Dumfries ha voluto confermare di voler rimanere all'Inter. “Mancano pochi dettagli per il rinnovo, credo di firmare presto. Vediamo, però l'Inter è nel mio cuore quindi voglio restare”, ha dichiarato a Sport Mediaset dopo aver segnato il gol del definitivo pareggio dell'Olanda contro l'Ungheria.

La firma era attesa già in estate, c'è stato un primo rinvio e ad oggi (sebbene anche Inzaghi in conferenza stampa si sia sbilanciato su un’imminente chiusura in positivo) non ci sono ancora i crismi dell'ufficialità. Nel frattempo l'olandese è concentrato sul campo.

Denzel Dumfries duella con Rafa Leao durante il derby

Campionato

“Questo mese sarà molto importante per noi e per la stagione. Però siamo pronti e carichi per vincere le prossime partite - ha aggiunto - Siamo molto forti, però anche il Napoli, il Milan e la Juve sono forti. Non sarà una stagione come quella dell'anno scorso.

La finale di Champions? Siamo forti, si è visto contro il City. La Champions è sempre un obiettivo per la squadra e voglio vincerla". Pochi giorni dopo la gara coi Citizens c'è stato però anche il derby perso col Milan.

"Colpa nostra perché non avevamo la giusta energia, eravamo troppo bassi e per la difesa è stato difficile - è l'analisi di Dumfries. Perdere un derby non è mai un bene. La sfida con la Juve? Il Derby d'Italia è sempre bello. Giochiamo in casa, sarà una bella partita e siamo pronti. Personalmente voglio giocare di più e dimostrare le mie qualità ai tifosi dell'Inter. Ho l'obiettivo di essere importante per la squadra”.