Torna la pazza Inter: Frattesi-gol nel recupero, Henry sbaglia il rigore del 2-2. Le pagelle

L'Inter è campione d'inverno grazie al 2-1 sul Verona al termine di una partita ricca di emozioni nel finale. Segnano Martinez nel primo tempo, Henry per gli ospiti nel secondo e Frattesi in pieno recupero. L'attaccante gialloblu sbaglia all'ultimo assalto il calcio di rigore del possibile pareggio. La prima grande occasione è degli ospiti: Suslov si presenta solo davanti a Sommer che respinge provvidenzialmente. Basta invece la prima opportunità a Martinez, ben servito da Mkhitaryan dopo la sponda intelligente di Thuram, per battere Montipò in uscita: 1-0. L'Hellas risponde con la torre Djuric, che raccoglie un bel cross di Tchatchoua schiacciando però tra le braccia di Sommer. Ancora di testa, sul lato opposto, ci prova Bastoni su punizione di Calhanoglu, la sfera finisce larga.

Allo scoccare della ripresa il Verona presenta Lazovic per Mboula, ma a provarci dalla distanza è Suslov che non trova la porta. Segna ancora Martinez, su sponda di Acerbi, colto in posizione di fuorigioco per pochi centimetri quando ancora non è scoccato il 48'. Tentativo di Thuram al 59' su cross da destra di Pavard, l'incornata non inquadra lo specchio. Subito dopo il quarto d'ora l'acciaccato Dumfries, al rientro da titolare, lascia il campo per Darmian. Inter ancora vicina al raddoppio al 66', di poco fuori il destro dal limite di Calhanoglu. Il regista turco trova in area Carlos Augusto due minuti più tardi, alta la deviazione aerea del brasiliano. I tecnici cambiano due uomini a testa, Dimarco e Arnautovic sostituiscono Carlos Augusto e Thuram, mentre dall'altro lato entrano Cabal e Herny per Doig e Djuric. Proprio Henry, un minuto dopo l'ingresso, devia a rete un traversone teso di Duda e pareggia.

Proteste dell'Inter per un contrasto tra Magnani e Arnautovic in partenza. Reagiscono i padroni di casa, punizione calciata da Dimarco, deviazione aerea e Montipò respinge addosso ad Arnautovic che non riesce a segnare. Ci riprova Martinez, colpo di testa troppo centrale all'82'.

Entra anche Sanchez e i nerazzurri passano alle tre punte. Di nuovo Arnautovic manca una clamorosa opportunità a un metro dalla linea di porta su assistenza di Acerbi, che aveva scavalcato il portiere. Al 93' arriva la rete di Frattesi in un'azione contestata dai gialloblu. Tutto parte da un contrasto in area veronese tra Duda e Bastoni, proprio il difensore interista colpisce la traversa con un sinistro al volo, sulla respinta Barella trova Montipò, che sbaglia l'intervento e favorisce il 2-1 di Frattesi. Gol convalidato e Lazovic espulso per proteste. Sempre nel recupero Barella e Sanchez si lanciano verso il possibile tris, senza Montipò perché il portiere era salito in cerca del pari nella metà campo opposta. Fabbri viene però chiamato all'on field review per un intervento di Darmian su Magnani. Henry coglie il palo dal dischetto, pur spiazzando Sommer e Folorunsho manda fuori di testa sulla respinta. INTER-VERONA 2-1 (1-0) Marcatori: 13' pt Martinez (I), 29' st Henry (V), 48' st Frattesi (I).

INTER (3-5-2): Sommer 6,5; Pavard 6 (38' st Sanchez sv), Acerbi 5,5, Bastoni 6; Dumfries 6 (16' st Darmian 5,5), Barella 6, Calhanoglu 5,5, Mkhitaryan 6,5 (38' st Frattesi 7), Carlos Augusto 5,5 (28' st Dimarco 6); Thuram 6,5 (28' st Arnautovic 4), Martinez 6,5. A disp. Di Gennaro, Audero, Sensi, De Vrij, Klaassen, Asllani, Bisseck. All. Inzaghi 6. H. VERONA (4-2-3-1): Montipò 5; Tchatchoua 6,5, Coppola 6, Magnani 6,5, Doig 6 (28' st Cabal 6); Duda 5,5, Suslov 6,5 (46' st Pontes sv); Ngonge 5,5 (42' st Kallon sv), Folorunsho 5, Mboula 5,5 (1' st Lazovic 5); Djuric 6 (28' st Henry 6). A disp. Berardi, Perilli, Amione, Faraoni, Cruz, Hongla, Serdar, Charlys, Bonazzoli. All. Baroni 6. Arbitro: Fabbri 6,5. Note: ammonito Coppola (V). Espulso Lazovic (V) al 50' st per proteste.