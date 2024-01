Inter-Verona, Inzaghi recupera Dimarco e Lautaro ma per loro sarà panchina: le probabili

Primo impegno del 2024 per l'Inter che domani al Meazza alle 12.30 affronterà il Verona in uno stadio sold out. I nerazzurri ritrovano due pedine fondamentali, Lautaro Martinez e Federico Dimarco, da due giorni aggregati normalmente al gruppo per gli allenamenti ma che Simone Inzaghi dovrebbe preservare almeno inizialmente. Entrambi sono candidati a sedersi in panchina per lasciare spazio, come accaduto col Genoa, a Carlos Augusto a sinistra e Arnautovic in attacco, pronti eventualmente a subentrare in caso di necessità.

Il resto della formazione potrebbe vedere in campo Benjamin Pavard dal 1': non capita da Atalanta-Inter del 4 novembre, quando il francese accusò un problema a un ginocchio in conseguenza di un contrasto. Il centrale è rientrato in campo contro il Lecce, nella penultima del 2023, ma a Genova gli è stato preferito Bisseck, in striscia positiva di prestazioni e che coi pugliesi aveva anche segnato la sua prima rete in maglia Inter. Ballottaggio a destra: Dumfries è tornato in campo a Marassi dopo un infortunio muscolare, non è ancora al top ma per via della contemporanea assenza dell'olandese e di Pavard il tecnico è stato costretto a spremere il sempreverde Darmian, che ora avrebbe necessità di riposo.

INTER-VERONA, PROBABILI FORMAZIONI

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, C. Augusto; Arnautovic, Thuram. All. Inzaghi.

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tcatchoua, Magnani, Dawidowicz, Terracciano; Hongla, Suslov; Ngonge, Folorunsho, Lazovic; Djuric. all. Baroni.

ARBITRO: Fabbri.

DIRETTA TV: ore 12.30 Dazn.