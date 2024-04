Inter, Inzaghi sfida il Cagliari senza Pavard e Lautaro: al loro posto pronti Bisseck e Sanchez

Milano, 10 aprile 2024 – Le ammonizioni nel finale di gara di Udinese-Inter per Benjamin Pavard e Lautaro Martinez, il primo per proteste e il secondo a seguito di un energico intervento in ripiegamento su un avversario, varranno ai due giocatori un turno di squalifica. Da scontare in Inter-Cagliari di domenica prossima, gara nella quale Simone Inzaghi dovrebbe dare spazio a Yann Bisseck in difesa e ad Alexis Sanchez in attacco. Saranno due novità certe di formazione rispetto a quella che ha battuto i friulani in extremis.

Tra i recuperati anche De Vrij, Bastoni, Cuadrado, Arnautovic

Il tecnico potrebbe riavere in gruppo anche Stefan De Vrij, fermo dall'infortunio patito durante la pausa per le nazionali con l'Olanda, e Alessandro Bastoni, precauzionalmente tenuto fuori dalla gara della Bluenergy Arena a causa di un affaticamento.

Con loro dovrebbe essere in lista anche Cuadrado, fuori da fine dicembre dopo un'operazione al tendine d'Achille. Fra questi, Bastoni dovrebbe già riprendersi una maglia da titolare, difficile avvenga per gli altri due.

Sarà di nuovo in panchina Marko Arnautovic, tornato disponibile solo nell'ultima gara con l'Udinese. L'austriaco è entrato nel finale partecipando all'azione del 2-1 di Frattesi. Viene però da un mese abbondante di stop per un guaio muscolare e non sembra avere ancora il ritmo per affrontare un'intera partita. Per questo è facile pensare che a sostituire lo squalificato Martinez sia Sanchez, con la fascia di capitano che passerà al braccio di Nicolò Barella.

Dal campo al tribunale: il processo tra Zhang e l’istituto bancario

Fuori dal campo, si attende nelle prossime ore la possibile sentenza del processo tra Steven Zhang e China Construction Bank, che ha chiesto l'annullamento della delibera dell'assemblea dei soci dell'Inter con cui è stato deciso di non riconoscere alcun emolumento al presidente del club.

L'istituto bancario cerca infatti fondi da attaccare dopo aver vinto il precedente procedimento per un prestito da 250 milioni di dollari fatto a Zhang e che (come riconosciuto dalla Corte Suprema di Hong Kong) non sarebbe stato restituito.