Inter-Empoli in tv: orari e dove vederla. Inzaghi con Taremi

Bologna, 18 gennaio 2025 – In una giornata con Juve-Milan e Atalanta-Napoli, l’Inter di Simone Inzaghi dovrà assolutamente evitare passi falsi nel match domenicale, a San Siro, contro l’Empoli. Il pareggio con il Bologna ha lasciato la squadra di Conte con tre punti di vantaggio sui nerazzurri e il tour de force, con la Champions alle porte, rischia di essere impattante nella corsa Scudetto dato che il Napoli è fuori da tutto e gioca una sola volta a settimana. Un vantaggio non da poco rispetto a chi sarà chiamato a scendere in campo ogni tre giorni. Per l’Inter ancora qualche rotazione, ma anche un rientro importante in difesa. Resta una partita da non fallire.

Probabili formazioni

Per Simone Inzaghi ancora qualche assenza, ma in difesa rientra Pavard titolare che completa il reparto con De Vrij e Augusto, rifiata Bastoni, mentre sulle fasce confermati Dumfries e Dimarco. In mezzo, senza Calhanoglu, tocca ancora ad Asllani con Mkhitaryan, al rientro, e Barella a supporto. In avanti, Thuram potrebbe rifiatare per fare spazio a Taremi. Nell’Empoli modulo speculare con Gochlidze, Ismajili e Viti in difesa, Gyasi, Maleh, Grassi, Henderson e Pezzella in mezzo, coppia d’attacco Esposito-Colombo.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Taremi, Lautaro. All.Inzaghi EMPOLI (3-5-2): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Maleh, Grassi, Henderson, Pezzella; Esposito, Colombo. All. D'Aversa

Precedenti

Sono 44 i precedenti totali tra le due squadre con un bilancio nettamente a favore dell’Inter che ha vinto 36 sfide con 4 pareggi e 4 vittorie empolesi. Il primo precedente risale alla Coppa Italia 1983/1984 con il successo 3-1 dei nerazzurri, mentre la prima vittoria per i toscani risale al 14 settembre 1986 alla prima giornata di Serie A (1-0 Osio). L’Inter è comunque in striscia positiva con l’Empoli e ha vinto quattordici delle ultime quindici sfide. L’ultima sconfitta è maturata in casa il 23 gennaio 2023 per 0-1 con gol di Baldanzi. Nella passata stagione, invece, due vittorie nerazzurre: 0-3 a Empoli e 2-0 a San Siro. Le statistiche Opta. L’Inter è l’avversaria contro cui l’Empoli ha sia perso più partite (26 su 33) che subito più gol (69) in Serie A – completano il quadro quattro vittorie dei toscani e tre pareggi. Nessun pareggio registrato nelle 16 sfide al Mezza tra Inter ed Empoli in Serie A (14 successi dei lombardi contro i due dei toscani); solo contro il Lecce (19) il club meneghino ha disputato più gare casalinghe senza mai pareggiare nella competizione. L’Empoli ha perso cinque delle ultime sette partite di campionato (1V, 1N), tante sconfitte quante quelle rimediate nelle precedenti 19 gare di Serie A (5V, 9N, 5P).

Dove vederla in tv

Inter-Empoli si gioca domenica 19 gennaio allo stadio Meazza di Milano con calcio d'inizio alle ore 20.45. Prevista la diretta esclusiva sulla piattaforma Dazn con telecronaca di Ricky Buscaglia e Marco Parolo.