La prevendita per il big match del 9 marzo: la città ha raccolto l’invito a colorare di rossoblù il Dall’Ara. E’ già febbre da Inter: 7.000 biglietti in poche ore. Dopo Thuram, Inzaghi perde anche Calhanoglu

La trasferta di Bergamo è nel mirino: la prevendita aprirà giovedì, con 750 biglietti riservati al settore ospiti bolognese e c’è da credere che andranno esauriti in poche ore. D’altronde ieri ha aperto la pre vendita per Bologna-Inter del 9 marzo e in una sola giornata sono stati bruciati 7mila biglietti, sfondando quota 21 mila presenti. Morale: Bologna-Inter è già cominciata e si viaggia verso il tutto esaurito. Restano nove mila tagliandi e l’intento di rendere il Dall’Ara un fortino a tinte rossoblù rossoblù è chiaro: fino a domani, l’acquisto dei tagliandi per la sfida in programma sabato 9 marzo alle 18 sarà riservato ai soli possessori di fidelity card We Are one, mentre da giovedì la vendita sarà aperta ai residenti in provincia di Bologna. Solo venerdì ci sarà via il libera anche ai residenti in Lombardia e nelle altre regioni. In poche ore, intanto, è andato praticamente esaurito il settore della Curva San Luca-Arpad Weisz, dove restano disponibili pochi tagliandi, mentre sono ancora a disposizione biglietti per i settori Distinti, Tribuna e Kids Stand. La febbre rossoblù è in continua ascesa.

E se la squadra di Motta è al completo i nerazzurri perdono pezzi. Dopo Thuram, si è fermato Calhanoglu (foto Alive), che proverà a rimettersi a disposizione di Inzaghi per la gara con i rossoblù ma più probabilmente, come Thuram, in casa nerazzurra si punta ad averlo per il ritorno degli ottavi di Champions contro l’Atletico Madrid, che si disputerà 4 giorni dopo la sfida alla squadra di Motta.

Marcello Giordano